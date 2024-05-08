Antik şehirler karanlıkta parlıyor! Gece müzeciliği Ege’den başladı

Binlerce yıl önceye açılan pencereler olan Türkiye’deki ören yerleri, artık gece müzeciliği ile saat 24.00’a kadar gezilmeye başlıyor. Efes’teki gece ziyaretleri ise büyüleyici bir tecrübeye dönüşüyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Hava karardığında antik şehirlerde efsaneler canlanır, binlerce yıllık eserlerin üzerlerindeki kabartmalar harekete geçer, antik caddelerde ayak sesleri duyulur ve tiyatro binalarında oyunlar döner!

İnanmıyorsanız, Türkiye’nin antik şehirlerinde hayata geçirilmeye başlayan gece müzeciliğini tecrübe edin derim!

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde SICPA Türkiye tarafından ilk olarak İzmir’deki Efes ören yeri ve Denizli’deki Hierapolis’te hayata geçirilen projeyle antik mekânlar artık saat 24.00'a kadar gezilebiliyor. Gece ziyaretleri Türkiye vatandaşları tarafından MüzeKart’la ücretsiz olarak yapılabiliyor. Bu sene yedi yeni antik şehrin daha gece ziyarete açık hâle gelmesi planlanıyor.

Biz de 2 bin 300 yıl evvel kurulan Efes ören yerini yıldızların altında görmek için İzmir’deydik. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı’nın kalıntılarını barındıran antik şehir, özel aydınlatma sistemleriyle karanlıkta parlıyor. Elbette Efes gündüz gözüyle temaşa edilmesi gereken bir yer ama antik şehri gece müzeciliğiyle dolaşmak âdeta VR tecrübesi gibi bir his yaşatıyor, eserler sizi büyülüyor.

Efes’in gece en iyi görülen yeri şüphesiz meşhur Celsus Kütüphanesi… Bir zamanlar duvarlarında rulo kitapların yer aldığı, devrinin en entelektüel mekânlarından biri olan kütüphane, şimdi ise selfie’ciler için vazgeçilmez bir nokta! Mermer Cadde ise artık İstiklal gibi ışıl ışıl…

GECE RAHATLIĞI

İşin bir de rahatlık yönü var. Yaz sıcaklıklarının gündüz 43 dereceye çıkabildiği bölgedeki Efes’i gece ziyaret etmek, turistlere büyük kolaylık sağlayacak ve ziyaretçi sayısını artıracak gibi görünüyor.

Gece müzeciliğini ilk tecrübe eden isimlere kulak kabarttığımızda da pozitif cümleler duyuyoruz. Ailesiyle birlikte Efes’e gelen Akif Kahraman, antik şehri gece gezmenin yaz sıcağı altından katbekat daha iyi olduğunu söylüyor ve yaşadığı tecrübeyi “mükemmel!” diye özetliyor. Yurt dışından gelen ve Efes’i ilk defa gece gören turistler de hâllerinden memnun gibiler. Azerbaycanlı Firengiz “Efes’i daha önce görmemiştik. Aşırı güzel bulduk. Işıklandırma mistik bir hava katmış” diyor. Kazakistanlı Tomris ise “Havanın yağmurlu olmasına rağmen buraya geldim ve memnun kaldım” ifadesini kullanıyor.

ESERLER GÜVENDE Mİ?

Gece müzeciliği hakkında en büyük endişe ören yerlerindeki tarihî eserlerin korunması ve emniyeti noktasında. Bu sebeple geceleri özel görevliler yer alıyor ve emniyet için daha sınırlı bir alan geziliyor. Ancak alınacak yeni tedbirlerle, kontrolün daha iyi sağlanması pekâlâ mümkün. Peki, ışıklandırmalar binlerce yıllık hassas yapılara zarar vermiyor mu? Elbette yoğun ışık kaynaklarının kısmi bir deformasyona yol açabileceği biliniyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri LED armatürlerle bunun en aza çekildiğini söylüyor.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Efes ve Hierapolis’te gece müzeciliğini hayata geçiren SICPA Türkiye’nin CEO’su Sami Çebi, hâlihazırda 2,2 milyon ziyaretçisi olan Efes’in gece müzeciliği ile daha gözde bir yer olacağını söylüyor. Çebi, Efes’te bu sene ziyaretçi sayısının çok artacağına, Türkiye’deki toplam müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının ise 25 milyondan 30 milyona çıkacağına inandıklarını ifade ediyor. Çebi “Sektörümüze yeni bir soluk getiren bu uygulamanın ülkemizin bu alandaki gelirlerini artırma hedefine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” diyor.

SAYILARI ARTIYOR

Türkiye’de Efes ve Hierapolis’ten sonra bu sene Patara, Olympos, Side, Syedre, Perge, Aspendos ve Zelve’de de gece müzeciliğine başlanması planlanıyor. Arkeoloji Müzeleri ve Topkapı Sarayı gibi İstanbul’daki tarihî mekânların da gece müzeciliği çerçevesinde ziyaret edilebilmesi için çalışmalar yapılacağı konuşuluyor.

DÜNYADA DA YAPILIYOR

“Gece müzeciliği” Batı’da kapalı mekânlardaki müzelerde yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak antik şehirlerde daha az yaygın. Hâlihazırda İtalya’daki Pompei ve Ürdün’deki Petra gibi antik şehirlerde gece müzeciliği yapılıyor.