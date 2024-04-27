Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mimarlık ve mobilya müzesi olan ve Osmanlı'nın saray, köşk ve konak mimarilerinden örneklerle inşa edilen Merik Konağı, sahip olduğu önemli kültürel miras koleksiyonuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Amerika'da tedavi gördüğü hastanede 2018'de 76 yaşında hayatını kaybeden Sivaslı iş insanı ve yüksek mühendis Ali Rıza Bozkurt, Bilkent'te asıl adı Meryem olan ancak küçüklüğünden bu yana çevresi tarafından ismi Merik olarak dillendirilen annesinin adını yaşatmak için bir ev yapmaya karar verdi.

"Hikayesi yüzyıllar sürecek olan bir ev" yapmak isteyen Bozkurt, zamanla, asırlar öncesine uzanan mimari, mobilya ve yaşam kültürünü günümüze taşımak, bu nadide yapıları yerli ve yabancı ziyaretçilere "zengin mazisi bulunan bir ülkede olduklarını hatırlatmak" için projeyi geliştirdi.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 1. Resim

Bunun için İstanbul'daki saray, köşk, kasır ve konakların iç ve dış mimarileriyle içindeki mobilyalar incelenerek, aynı detayların aynı özelliklerde ve kalitede yapılması için özel atölyeler kuruldu.

Her detayı zanaatkarların el emeğiyle işlenen ve 7 yıl süren atölye çalışmalarının ardından Merik Konağı, 2008 yılında Özel Anadolu Mimarlık ve Mobilya Kültürel Miras Müzesi olarak tescillendi.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 2. Resim

ZANAATKARLARIN ZARİF İŞÇİLİKLERİ 

"Altın Köşk" olarak da bilinen iki katlı müzede, 17 ve 19'uncu yüzyıllar arasında saraylarda, köşklerde kullanılmış çok sayıda kıymetli aksesuar ve mobilya sergileniyor.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 3. Resim

Avizelerden tavan süslemelerine, lavabolardan bahçeye ve merdivenlere kadar Müze'nin tüm alanlarında zanaatkarların ince işçilikleriyle işlenmiş detaylar bulunuyor.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 4. Resim

Müzede, Osmanlı hanedanının dağılmasıyla illegal yollarla yurt dışına kaçırılan ve 1990'lı yıllarda satışa çıkarıldıkları müzayede salonlarından Bozkurt ailesince satın alınan Osmanlı padişahlarına ait eşyalar yer alıyor.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 5. Resim

Bunlar arasında, mobilya ustası olarak bilinen Sultan 2. Abdülhamid'in kendisinin yaptığı el oyması eserler, oturma grubu, Sultan Abdülaziz'in tahtları, Sultan Vahdettin'in Dolmabahçe Sarayı'nda kullandığı misafir takımları dikkati çekiyor.

HACER-ÜL ESVED'DEN ALINMIŞ BİR PARÇA DA MÜZEDE SERGİLENİYOR

Mekke tünellerini inşa eden Bozkurt'a, dönemin Suudi Arabistan Kralının hediye ettiği, Hazreti İbrahim tarafından Kabe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen Hacer-ül Esved'den alınmış bir parça da müzenin önemli koleksiyonları arasında.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 6. Resim

Ayrıca, Hacı Bayram Veli'ye hediye edilmiş bir şamdan üzerindeki figürden yola çıkılarak ahşap oyma ustaları tarafından hazırlanan ve ayakları bulunmayan masa da müzenin dikkat çeken koleksiyonlarından.

Masa, Ali Rıza Bozkurt'un eşi ve üç kızının yüzlerine göre modellenmiş 4 tunç heykelin dizleri üzerinde duruyor.
Binanın içi ve dışındaki tüm sarı alanların altın varakla süslü olduğu müzenin bahçesindeki havuz ise İran'ın Şiraz kentinden gelen ustaların imzasını taşıyor.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 7. Resim

DIŞ CEPHESİ SEKOYA AĞACINDAN

Merik Konağı Operasyon Direktörü Çakıl Çelik, aslında kargir bir bina olan yapının dış cephesinin sekoya ağacıyla kaplı olduğunu söyledi.

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - 8. Resim

Yapının içerisinde "binadan daha kıymetli" birtakım mobilyaların bulunduğunu ifade eden Çelik, Osmanlı padişahlarının kullandıkları mobilyalara ilişkin detayları anlattı.

Müze olarak tescillenmeden önce farklı ülkelerde yaşayan Bozkurt ailesinin üyelerinin burada bir araya gelerek kısa süreli konakladığını belirten Çelik, "Bugün artık konaklama yapılmıyor müze olarak çalışıyor. Aynı zamanda da çok özel davetler için akşam yemeği organizasyonları yapılıyor. Gündüzleri de müze ziyaretçilerine hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde bulunan müze, pazartesi hariç her gün saat 10.30-16.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet ettiİspanyol basını Arda Güler'i göklere çıkardı: 'Hayatımın Türkü'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Harry Potter'a yeni kayıt! 100'den fazla oyuncuyla bir araya geliyor - Kültür - SanatHarry Potter'a yeni kayıt! 100'den fazla oyuncuyla bir araya geliyorFevzi Çakmak'ın araştırdığı mağaralar! Bir zamanlar Çemişgezek Urartu diyarıydı - Kültür - SanatFevzi Çakmak'ın araştırdığı mağaralar! Bir zamanlar Çemişgezek Urartu diyarıydıTürkiye'den Moğolistan'a bilim ve kültür desteği! - Kültür - SanatTürkiye'den Moğolistan'a bilim ve kültür desteği!Türk-Yunan dostluğu için "Romeo ve Juliet" adımı! Kültür Bakanları birlikte seyretti - Kültür - SanatTürk-Yunan dostluğu için "Romeo ve Juliet" adımı!Necip Fazıl Müzesine Bakanlık el atıyor - Kültür - SanatNecip Fazıl Müzesine Bakanlık el atıyorArslantepe Höyüğü’nde yeni dönem! Kazı başkanı değişti - Kültür - SanatArslantepe Höyüğü’nde yeni dönem! Kazı başkanı değişti
Sonraki Haber Yükleniyor...