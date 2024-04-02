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Haberler > Kültür - Sanat > Yüz yıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" adını verdi

Yüz yıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" adını verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yüz yıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa &quot;Resulullaha muhabbet esastır&quot; adını verdi

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

1924 yılında saklanıp muhafaza altında tutulması için İstanbul Üniversitesi'ne devredilen mukaddes emanetler ramazan ayı münasebetiyle ziyarete açıldı. Ziyaret kapsamında Sakal-ı Şerif, Şeyh Hamdullah hattıyla Mushaf-ı Şerif, Hücre-i Saadetin tamiratından kalan parçalar, Ravza-i Mutahhara’nın aydınlatılmasında kullanılan mum, sancaklar ve Hilye-i Şerifler görülebiliyor.

Üniversitenin Nadir Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, çok mübarek bir ayda olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Zülfikar, 1400 yıllık iradenin ve 1000 yıllık birikimin olduğu topraklarda bulunduklarını dile getirerek, "Rahmetli Nurettin Topçu Hoca'nın söylediği tabirle, bu mekanlar barındırdıklarıyla gerek yerin altındaki şehitleriyle gerek yerin üstündeki insanlarıyla çok şeylere şahitlik etmiştir. Onların yaptıkları çabalar, gayretler ülkemizin bugünkü bulunduğu noktada dünyaya, huzurun, barışın, insanlığın, merhametin, sevginin ve gerçekten kardeşliğin yansımalarını gerçekleştirmiştir. Biz de bu mukaddes emanetleri ziyarete açarken bu duygular içerisindeyiz." dedi.

Yüzyıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" diyerek başladı - 1. Resim

Mukaddes emanetlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Zülfikar, şunları kaydetti:

"Mukaddes emanetler arasında Allah Resulü'nün Sakal-ı Şerifi'nin yanında Fetih Sancağı var, Kur'an-ı Kerim nüshaları var. Bu binada bulunan eserlerin tamamı el yazma eserler. Kendisi kıymetli bir mekan. Geçtiğimiz günler içerisinde pek çok malzemeyi asıl geldiği yer olan Yıldız Sarayı'na naklettik ama hala elimizde çok değerli nüshalar ve kitaplar bulunuyor. Nisan ayının sonlarında uzunca bir süredir restorasyonda olan İstanbul Üniversitesinin 1000 kişi kapasiteli, büyük kütüphanesini de hep birlikte açmış olacağız."

Yüzyıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" diyerek başladı - 2. Resim

Açılış konuşmasının ardından Rektör Zülfikar, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile katılımcılar birlikte kurdele kesip, mukaddes emanetleri ziyarete açtı.Yüzyıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" diyerek başladı - 3. ResimYüzyıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" diyerek başladı - 4. Resim

MUKADDES EMANETLER 5 NİSAN'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Ziyaret kapsamında Sakal-ı Şerif, Şeyh Hamdullah hattıyla Mushaf-ı Şerif, peygamberimizin hücre-i saadetlerinin tamiratından kalan parçalar, Ravza-i Mutahhara’nın aydınlatılmasında kullanılan mum, sancaklar ve Hilye-i Şerifler görülebiliyor.

Yüzyıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" diyerek başladı - 5. Resim

Mukaddes emanetler arasında Fetih Sancağı'nın bir yüzünde Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi'nin 1. ayeti, Saff Suresi'nin 13. ayetinin bir bölümü ve "Ya Muhammed" (sallallahu aleyhi ve sellem) yazısı bulunuyor. Sancağın diğer yüzünde devlet arması ve dört köşeye yerleştirilmiş ay yıldız bulunuyor.

Yüzyıldır saklanan mukaddes emanetler ziyarete açıldı! İstanbul Üniversitesi programa "Resulullaha muhabbet esastır" diyerek başladı - 6. Resim

Üniversite mensuplarına açık mukaddes emanetler ziyareti, 5 Nisan Cuma'ya kadar görülebilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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