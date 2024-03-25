20 senede çekilen fotoğraflar sergileniyor, üç mukaddes mescitten enstantaneler

Sanatçı Orhan Durgut’un İslâm inancında mukaddes olan Mekke-i mükerreme, Medine-i münevvere ve Kudüs-ü şerif’te bulunan üç mescitte çektiği enstantaneler sergide bir araya geldi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Durgut’un 20 yılı aşkın zamandır çektiği karelerden meydana gelen “Üç Harem-i Şerif” adlı sergi, Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Uzun yıllardır fotoğrafl arıyla tarihî kayıt altına alan Durgut, “Hicaz bölgesinde 14 yıl kaldım. Özellikle Mekke’nin geçirdiği mimari değişimi fotoğrafl ayarak arşivledim. Hicaz bölgesinde çalışmaya başladığımda ilk yıl helikopterle uçuş yaptım. Arafat’ta herkesin yaptığı vakfe duasını yukarıdan izleme fırsatım oldu. O kadar çok anım var ki… 33 ülkenin 105 şehrinde bulunan İslami mekânları fotoğrafl adım. Abdülhamid Han bütün İslam coğrafyasının fotoğrafl arını çektirmişti. Hâlâ da o fotoğrafl ardan kitaplar yapılıyor. Bizim de derdimiz tarihe bir şeyler bırakmak” diye konuştu. 85 fotoğraf karesinden meydana gelen sergi, 7 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.