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Haberler > Teknoloji > Yapay zekâ sergi açtı 

Yapay zekâ sergi açtı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zekâ sergi açtı 
Sanat, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanat dünyası yapay zekâ ve lazer teknolojisiyle bambaşka bir boyuta ulaştı.Yapay zekâyla oluşturulan eserler projeksiyon cihazları ile canlandırıldı.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Dijital sanat dünyasında projeksiyon cihazlarının kullanımı yapay zekâ ve lazer teknolojisiyle hızlanıyor. Türkiye’nin en önemli müzelerinde sanat ve tarihi canlandıran Epson, İstanbul’dan sonra Bursa Downtown AVM’de açılan X-Media Art Museum by DAS DAS’ta da yapay zekâyla oluşturulan eserleri sergiledi.

Ouchhh tarafından hazırlanan, Leonardo da Vinci’nin dehası ve Vincent van Gogh’un duygusal dokunuşları ‘PARALLEL UNIVERSE’ (Paralel Evren) sergisinde yapay zekâ algoritmaları ve Epson’un lazer projeksiyonları sayesinde yeniden canlandı. Epson Profesyonel Projeksiyon Ürünleri Ülke Müdürü Erdal Bilimli “Bursa Downtown AVM X-Media Art Museum by DAS DAS’ta 20 adedi 16.000 lümenlik ve 4Ke lazer özellikli Epson EB-PU2216B ve 8 adedi 20.000 lümenlik 4Ke lazer Epson EB-PU2220B olmak üzere toplam 28 lazer projeksiyon ürünü kullanılıyor. 4Ke Geliştirme Teknolojisi ile dikkat çeken bu ürünler dijital sanat ve enstelasyon projeleri alanında büyük ilgi görüyor” dedi. Bursa X-Media Art Museum by DAS DAS, Epson ürünlerinin yanında önemli ilkleri de barındırıyor. Söz konusu projede 20 metreye 7,5 metre boyunda dört adet perde bulunurken böyle bir alanda kullanılan en büyük perdeler olarak dikkat çekiyor. 

Epson’un LCD projeksiyon sistemleri ışığı üç ana ışık rengine ayırıyor. Işık hüzmelerinin her biri, ana renklerin her biri için farklı bir LCD’den geçiyor. Böylece bir LCD’de kırmızı bir görüntü, diğerinde yeşil bir görüntü ve üçüncüsünde mavi bir görüntü oluşturuluyor. Üç ışın, projeksiyon merceğine ulaşmadan önce özel bir prizma ile tek bir ışın hâlinde yeniden birleştiriliyor. Böylece aslına sadık ve canlı, tam renkli bir görüntü üretiliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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