Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor...

OpenAI'nin popüler üretken yapay zekası ChatGPT'e kısıtlama geliyor. Avrupa Birliği komisyonu yapay zeka kurallarını kabul etti. Şirketler düzenlemenin çok ileri gittiği yönünde görüş birliğine vardı. İşte son gelişmeler...

Son zamanlarda hızla gelişen yapay zeka dünyasına ilişkin kapsamlı bariyerleri yürürlüğe sokan Avrupa Birliği bu konudan şirketlerinde eleştirilerini aldı. AB tarafından geliştirilen mevzuat ABD dahil hiçbir ülke de bulunmazken, dönüm noktası sayılabilecek kurallar dizisi, yapay zekânın Batı dünyasında nasıl bir tonda yönetileceğinin belirlenmesi konusunda önemli rol alacak.

Yapay zeka yasasına ilişkin açıklamalarda bulunan İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, "Avrupa artık güvenilir yapay zeka konusunda küresel bir standart belirleyicidir" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ KAYGILARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Söz konusu yasa hızla gelişen yapay zeka ile ilgili önyargı, mahremiyet ve diğer risklerle ilgili endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Diğer yandan Yapay zeka yasası, işyerlerinde ve okullarda duyguları tespit etmek için kullanılmasını yasaklamanın yanı sıra iş başvurularını sıralamak gibi yüksek riskli durumlarda nasıl kullanılabileceğini belirleyecek.

CHATGPT'YE KISITLAMA GELİYOR

Söz konusu yasa ile birlikte geçen yıl ChatGPT'nin popülaritesiyle dünyanın dikkatini çeken üretken yapay zeka araçlarına da ilk kısıtlamaları getirecek.

MÜZAKERELER 35 SAAT SÜRDÜ

Avrupa Birliği komisyonu tarafından tasarı 35 saatten fazla süren bir müzakere maratonunun ardından yetkililerin bir geçici anlaşmaya varmasından bu yana geçen üç ay içinde endişelere yol açtı.

Geçen yıl görüşmeler son aşamaya geldiğinde Fransız ve Alman hükümetleri, kuralların Fransa'nın Mistral AI ve Almanya'nın Aleph Alpha GmbH gibi Avrupalı girişimlere zarar vereceğini savunarak, üretken yapay zekâyı düzenlemeye yönelik bazı fikirlere karşı çıkmışlardı.