Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Teknoloji > Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor...

Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zeka yasası Meclis&#039;ten geçti! ChatGPT&#039;ye kısıtlama geliyor...
Yapay Zeka, Avrupa Birliği, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OpenAI'nin popüler üretken yapay zekası ChatGPT'e kısıtlama geliyor. Avrupa Birliği komisyonu yapay zeka kurallarını kabul etti. Şirketler düzenlemenin çok ileri gittiği yönünde görüş birliğine vardı. İşte son gelişmeler...

Son zamanlarda hızla gelişen yapay zeka dünyasına ilişkin kapsamlı bariyerleri yürürlüğe sokan Avrupa Birliği bu konudan şirketlerinde eleştirilerini aldı. AB tarafından geliştirilen mevzuat ABD dahil hiçbir ülke de bulunmazken, dönüm noktası sayılabilecek kurallar dizisi, yapay zekânın Batı dünyasında nasıl bir tonda yönetileceğinin belirlenmesi konusunda önemli rol alacak. 

Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor... - 1. Resim

Yapay zeka yasasına ilişkin açıklamalarda bulunan İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, "Avrupa artık güvenilir yapay zeka konusunda küresel bir standart belirleyicidir" ifadelerini kullandı.

 

YAPAY ZEKA İLE  İLGİLİ KAYGILARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Söz konusu yasa hızla gelişen yapay zeka ile ilgili önyargı, mahremiyet ve diğer risklerle ilgili endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Diğer yandan Yapay zeka yasası, işyerlerinde ve okullarda duyguları tespit etmek için kullanılmasını yasaklamanın yanı sıra iş başvurularını sıralamak gibi yüksek riskli durumlarda nasıl kullanılabileceğini belirleyecek.

Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor... - 2. Resim

CHATGPT'YE KISITLAMA GELİYOR

Söz konusu yasa ile birlikte geçen yıl ChatGPT'nin popülaritesiyle dünyanın dikkatini çeken üretken yapay zeka araçlarına da ilk kısıtlamaları getirecek.

MÜZAKERELER 35 SAAT SÜRDÜ

Avrupa Birliği komisyonu tarafından tasarı 35 saatten fazla süren bir müzakere maratonunun ardından yetkililerin bir geçici anlaşmaya varmasından bu yana geçen üç ay içinde endişelere yol açtı.

Geçen yıl görüşmeler son aşamaya geldiğinde Fransız ve Alman hükümetleri, kuralların Fransa'nın Mistral AI ve Almanya'nın Aleph Alpha GmbH gibi Avrupalı girişimlere zarar vereceğini savunarak, üretken yapay zekâyı düzenlemeye yönelik bazı fikirlere karşı çıkmışlardı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TikTok için ABD'den dikkat çeken karar: Yasaklanması için ilk adım atıldı - TeknolojiABD'den dikkat çeken TikTok kararıKick abonelik ücreti ne kadar? Kick abonelik ücreti kaç TL, fiyatları ne kadar? - TeknolojiKick abonelik ücreti ne kadar? Kick abonelik ücreti kaç TL, fiyatları ne kadar?Çin'den çığır açacak yenilik! Pisuvarlar idrar testi yapabiliyor - TeknolojiÇin'den çığır açacak yenilik!'Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA'dan, milli motorla gövde gösterisi - Teknoloji'Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA'dan, milli motorla gövde gösterisi'GÖKBEY' teslimat için gün sayıyor! Aynı gün 3 farklı ilde göz dolduran performans - Teknoloji'GÖKBEY' teslimat için gün sayıyor!ATMACA füzesi hedefini başarıyla vurdu - TeknolojiATMACA füzesi hedefini başarıyla vurdu'Üstünlük bize geçiyor' dedi, müjdeli haberi verdi! KAAN ile ilgili müthiş gelişmeyi duyurdu - TeknolojiKAAN'da kritik eşik başarıyla gerçekleştiDünya markası olma yolunda ilerliyor! Kadıköy’ün arka sokaklarından Intel ile ortaklığa - TeknolojiDünya markası olma yolunda ilerliyor!ANKA-3 ve KIZILELMA'ya güç verecek! Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000 çalıştırıldı - TeknolojiANKA-3 ve KIZILELMA'ya güç verecekGoogle, Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı! - TeknolojiKadınlar Günü Google'a Doodle oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...