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Necip Fazıl Müzesine Bakanlık el atıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Necip Fazıl Müzesine Bakanlık el atıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekonomik sebeplerle kapanma kararı verilen “Necip Fazıl Müzesi” için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

MURAT TAMER'İN HABERİ - Gazetemizin dün gündeme taşıdığı üzücü gelişme hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimat verdiği öğrenildi. Bu çerçevede Bakanlık, yeni müze yeri için başta tarihî yarımada olmak üzere İstanbul’da uygun bina araştırıyor. Gazetemize bilgi veren bir üst düzey Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’na ait müze ve araştırma merkezinin Vakıfl ar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihî binalardan birine taşınabileceğini söyledi. Müze için Rami Kütüphanesi içerisinde bir alan meydana getirilmesi de opsiyonlar arasında yer alıyor. Nihai kararda ise Necip Fazıl’ın vârislerinin kanaatinin tesirli olacağı öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, bina kirasındaki yüksek artıştan ötürü 2019’da kurulan “Necip Fazıl Müzesi” ve “Araştırma Merkezi”ni kapatma kararı almıştı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı ve şairin torunu Şeyma Kısakürek “Kendi imkânlarımızla faaliyetleri devam ettiriyorduk. Binanın kirasını bile karşılayamaz duruma geldik. Torunları olarak elimizden geleni yaptık” demişti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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