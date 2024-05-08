Haftanın sanat ajandası | Budapeşte'de "Hat Eserleri Sergisi"
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...
- Albayrak Grubu’nun geleneksel “Hat Eserleri Sergisi”, Macaristan’ın başşehri Budapeşte’de ziyaretçilerini ağırlıyor. 25 eserlik sergi, 15 Mayıs’a kadar Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezinde sanatseverleri bekliyor.
- Caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh, ilk defa oğlu Ramız Han ile birlikte İzmir’de sahne alacak. Konser, 10 Mayıs akşamı İzmir Konak AKM Sahnesinde yapılacak.
- Fransız kontrbasçı Henri Texier, 10 Mayıs akşamı triosuyla İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sevenleriyle buluşacak.
- 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi