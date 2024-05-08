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Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | Budapeşte'de "Hat Eserleri Sergisi"

Haftanın sanat ajandası | Budapeşte'de "Hat Eserleri Sergisi"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | Budapeşte&#039;de &quot;Hat Eserleri Sergisi&quot;

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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