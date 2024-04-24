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Haftanın sanat ajandası | AKM'de “İzahlı Müzik Saati ‘Acemaşiran’”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | AKM&#039;de “İzahlı Müzik Saati ‘Acemaşiran’”

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

  • Sanatçı Ümmühan Gürbüz ve öğrencilerinin filografi eserlerinden oluşan “Mühür” sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkâr Kasrı’nda sanatseverlere sunuluyor.
  • Maximum Uniq Hall’de 27 Nisanda “Aydınlıkevler” oyunu sahnelenecek.
  • AKM’de yarın “İzahlı Müzik Saati ‘Acemaşiran’”, 26 Nisan’da “Bahar Şarkıları”, 27 Nisan’da ise “Carmina Burana” konserleri verilecek.
  • İstanbul Devlet Tiyatrosunda 26 Nisan’da “Park”, 27 Nisan’da ise “Bay Z.” ve “Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)” oyunları sahnelenecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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