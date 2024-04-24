Haftanın sanat ajandası | AKM'de “İzahlı Müzik Saati ‘Acemaşiran’”
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ
- Sanatçı Ümmühan Gürbüz ve öğrencilerinin filografi eserlerinden oluşan “Mühür” sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkâr Kasrı’nda sanatseverlere sunuluyor.
- Maximum Uniq Hall’de 27 Nisanda “Aydınlıkevler” oyunu sahnelenecek.
- AKM’de yarın “İzahlı Müzik Saati ‘Acemaşiran’”, 26 Nisan’da “Bahar Şarkıları”, 27 Nisan’da ise “Carmina Burana” konserleri verilecek.
- İstanbul Devlet Tiyatrosunda 26 Nisan’da “Park”, 27 Nisan’da ise “Bay Z.” ve “Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)” oyunları sahnelenecek.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi