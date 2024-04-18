9 ülkeden 2 bin 827 eser yer aldı! Ankara'daki bienalde sanatçılar Filistin'e dikkat çekti

'Barış İçin Küçük Bir Şey Yap: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali'nde "barış" vurgusu yapıldı.

Dünyadaki savaşlara dikkat çekerek uluslararası katılımcılar arasında iyi niyet diyaloğu oluşturmayı ve barışın tesisi için toplu çağrı yapmayı amaçlayan ‘Barış için Küçük Bir Şey Yap: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali’nin açılışı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin sanat galerisinde gerçekleştirildi.

Açılışta her yaştan amatör ve profesyonel sanatçılara ait fotoğraf, resim, heykel ve farklı sanat dallarına ait eserler sunuldu.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak’ın küratörlüğünü ve tasarımını yaptığı bienal, 180 koordinatörün yürütücülüğünde ve gönüllü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama getirilmeyen bienalde plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım sanat alanlarında farklı eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi ile sosyal medyada sergilenecek ve dinleyicilere sunulacak.

Bienale Türkiye'nin de arasında bulunduğu Meksika, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran, İtalya, İngiltere'den 2 bin 827 eser bağışı yapıldı.

"BİR GRUP ESERİMİZ ÖZELLİKLE FİLİSTİN BAŞLIKLI"

İyi niyet oluşturma fikrinden yola çıkarak bienale eser gönderecek sanatçılara sınır getirmek istemediklerini dile getiren Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak, “Sanat malzemesi enstrümanı ya da sanat dalında eser verilebileceğini, herhangi bir yaş sınırı, meslek sınırı, herhangi bir din, dil, ırk sınırı olmaksızın herkesin eseri gönderebileceğini kararlaştırdık ve o yönde eserler kabul ettik. Bu bağlamda 5 yaşından 70 yaşına kadar amatöründen profesyoneline toplam söylediğim gibi 3 bine yakın eseri bir araya getirdik.

Bir grup eserimiz özellikle Filistin başlıklı. Bizim öncelikli amacımız barış vurgusu yapmak olduğu için kime barış, neye barış, nasıl barış sorularına cevap vermeden sadece ne olursa olsun barış olsun mottosuyla yola çıktığımız için bütün eserler bizim için değerli. Projeye başladığımız zaman barış için ne yapabiliriz sorusunu sorduk. O arada da Ukrayna olayları devam ediyordu ve Filistin'de olaylar başlamıştı. Ne yapabiliriz diye düşündük. Bunu yaparken sorduğumuz sorulara cevap şuydu; barış için savaşmaya değil, barış için iyi olmaya ihtiyaç olduğu fikrine vardık. Onun için de iyi olmak için de iyi niyetli olmak gerektiği fikrine vardık. Bunun için barış olabilmesi için bizim öncelikle savaşa değil, önce iyiliğe ve iyi niyetliliğe ihtiyacımız var” dedi.

Bienal, 30 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.