Usta sanatçı Devrim Erbil: Eskiden ressama kız bile verilmezdi

Sanatta altmış seneyi geride bırakan Devrim Erbil, “Ressam olacağım dediğim zaman daha Anadolu ressamın ne olduğunu bilmiyordu. O yüzden insana kız bile vermezlerdi” dedi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - “Resmin Şairi” olarak anılan Devrim Erbil altmışıncı sanat yılını bir sergiyle kutluyor. İstanbul Sinema Müzesi’nde açılan “Inspirations” (İlhamlar) adlı sergide Erbil’in eserlerinin yanı sıra dostlarının ve kendisinden ilham alan sanatçıların çalışmalarına da yer veriliyor.

Bu vesileyle bir araya geldiğimiz Erbil, sanat kariyerini anlatarak “II. Dünya Savaşı’nın zorlu günlerinde, Hitler Türkiye’ye girdi girecek derken, ekmek karnesi olduğu bir dönemde Balıkesir’de ilkokulu okudum. Anadolu’ya sanatın sesinin bile gitmediği zamanlardı ama kitap ulaşıyordu. Önce içimdeki duyarlılığın karşılığını kitaplarda buldum; şiir ve öykü yazmaya başladım. Sonra sanat yönüm ortaya çıktı. ‘Ressam olacağım’ dediğim zaman ise daha Anadolu ressamın ne olduğunu bilmiyordu. O yüzden insana kız bile vermezlerdi. Ama ben üç tane evlilik yaptım!” diye konuştu.

ÇILGIN GİBİ ÇALIŞIRDIM

Resme olan tutkusunu dile getiren Erbil, “Kolay bir iş değildi. Bana hiçbir kadın dayanmazdı. Neden? Çok huysuz değilim ama tatil falan yapmadan çılgın gibi çalışırdım. Değişik tekniklerle uğraşır, mesela seramik fırınlarında sabahlardım. Akademiye kızım Renk’i de götürürdüm, ‘Ben baba okuluna gideceğim, anaokuluna değil’ derdi” ifadesini kullandı.

“Inspirations” sergisi hakkında da konuşan Erbil “Farklı bir sergi oldu. Benim resimlerim de var, öğrencilerimin ve beni sevenlerin eserleri de… Bu sergiye en son yaptığım resimleri de getirdim. Hatta bir tanesi daha kurumadı! Gece uykusuz kalıp son anda yetiştirdim” diye konuştu.

AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ

Babasıyla birlikte eser üreten Devrim Erbil’in kızı Renk Erbil ise “Babamın altmışıncı senesini sanatçı dostlarıyla, onun için özel olan çocuklarıyla kutlayalım diye düşündük. Bu sergide birlikte yaptığımız baba ve kız serisinden eserler de yer alıyor. Babamla eser üretirken işler çok güzel gidiyor. Aynı dili konuştuğumuz için hiç problem yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.