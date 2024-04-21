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Yoros Kalesi'nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yoros Kalesi&#039;nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Ceneviz Kalesi' olarak da bilinen İstanbul Boğazı'nın Kuzey ucundaki Doğu Roma İmparatorluğu mirası Yoros Kalesi, restorasyon beklerken harabeye döndü. Kaderine terk edilen tarihi yapı bakımsız yolları ve çökmüş duvarlarıyla tepki çekiyor.

İstanbul'un Karadeniz'e çıkışında Anadolu Yakası'nda bulunan ve Bizans İmparatorluğu tarafından 1348 yılında boğazdaki gemileri kontrol etmek için kurulan Yoros Kalesi, harabeye döndü.

Yoros Kalesi'nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi - 1. Resim

Konumu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kalenin son hali içler acıtıyor.

Yoros Kalesi'nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi - 2. Resim

RESTORASYON BAŞLAMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zaman zaman restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan kale, çamurlu bakımsız yolları, çökmüş duvarları ve çöplerle dolu avlusuyla adeta harabeye döndü.

Yoros Kalesi'nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi - 3. Resim

Kalenin iç kısımları çöplerden, çukurdan ve çamurdan geçilmiyor. Bakımsızlıktan dolayı kaleye ait surlar zamanla dökülüyor.

Yoros Kalesi'nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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