Yoros Kalesi'nde restorasyon bilmecesi: Çökecek hale geldi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Nisan 2024 14:45 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı

'Ceneviz Kalesi' olarak da bilinen İstanbul Boğazı'nın Kuzey ucundaki Doğu Roma İmparatorluğu mirası Yoros Kalesi, restorasyon beklerken harabeye döndü. Kaderine terk edilen tarihi yapı bakımsız yolları ve çökmüş duvarlarıyla tepki çekiyor.