Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla açılan “Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisi, 1 Eylül’e kadar Ankara’daki Erimtan Müzesi’nde görülebiliyor.