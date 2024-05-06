Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!

Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | &quot;Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam&quot; sizleri bekliyor!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla açılan “Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisi, 1 Eylül’e kadar Ankara’daki Erimtan Müzesi’nde görülebiliyor. 

  •  Türk grafik sanatının ustalarında, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Emin Barın’ın gelenekle moderni harmanladığı eserleri, İBB Artİstanbul Feshane’de 31 Mayıs’a kadar devam eden Emin Barın: “Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam” adı verilen sergide sanatseverlerle buluşuyor. 
  •  Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 9 Mayıs’ta sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa’nın müzik repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo’yu buluşturan konser, Zorlu PSM’de yapılacak.
  •  İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son şaheseri sayılan “Falstaff” operasını, 8, 11 ve 18 Mayıs’ta AKM’de sahneliyor…
  •  Beykoz’daki Kundura Sinema’nın “Belgesel Film Kuşağı” programının 2024 seçkisi, mayıs ve haziranın pazar günlerinde belgesel tutkunlarını bekliyor. Gürcistan’dan İsrail’e, Letonya’dan Katar’a uzanan geniş bir coğrafyadan toplam 6 filmin gösterileceği seçki, kişisel hafızadan yola çıkıp evrensel insanlık hikâyelerine uzanan filmleri buluşturuyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ömer dizisinin bu akşamki final bölümünde beklenen son! Gamze ile Ömer evleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'İkinci Ayasofya' bugün açılıyor! 32 eser daha hizmete alınacak - Kültür - Sanat'İkinci Ayasofya' bugün açılıyor!İnsanlığın enstantaneleri... Ödüllü fotoğraflar Arter’de - Kültür - SanatÖdüllü fotoğraflar arter’deKarikatüristin renkli dünyası... Latif Demirci'ni eserleri sergileniyor - Kültür - SanatKarikatüristin renkli dünyası...Haftanın kitapları | Pompei halkı nasıl yaşıyordu? - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Pompei halkı nasıl yasıyordu?İki dünya arasında bir ressam: Feyhaman Duran anılıyor - Kültür - Sanatİki dünya arasında bir ressam:Kör, sağır ve dilsiz yazar Helen Keller'in özel mektupları ortaya çıktı! 75 bin dolardan satışa çıkarılıyor - Kültür - SanatKör, sağır ve dilsiz yazarın mektupları ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...