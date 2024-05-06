Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla açılan “Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisi, 1 Eylül’e kadar Ankara’daki Erimtan Müzesi’nde görülebiliyor.
- Türk grafik sanatının ustalarında, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Emin Barın’ın gelenekle moderni harmanladığı eserleri, İBB Artİstanbul Feshane’de 31 Mayıs’a kadar devam eden Emin Barın: “Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam” adı verilen sergide sanatseverlerle buluşuyor.
- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 9 Mayıs’ta sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa’nın müzik repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo’yu buluşturan konser, Zorlu PSM’de yapılacak.
- İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son şaheseri sayılan “Falstaff” operasını, 8, 11 ve 18 Mayıs’ta AKM’de sahneliyor…
- Beykoz’daki Kundura Sinema’nın “Belgesel Film Kuşağı” programının 2024 seçkisi, mayıs ve haziranın pazar günlerinde belgesel tutkunlarını bekliyor. Gürcistan’dan İsrail’e, Letonya’dan Katar’a uzanan geniş bir coğrafyadan toplam 6 filmin gösterileceği seçki, kişisel hafızadan yola çıkıp evrensel insanlık hikâyelerine uzanan filmleri buluşturuyor.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi