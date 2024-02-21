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    • Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | Önümüzdeki günlerde sanat şöleni sizleri bekliyor

    Haftanın sanat ajandası | Önümüzdeki günlerde sanat şöleni sizleri bekliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Haftanın sanat ajandası | Önümüzdeki günlerde sanat şöleni sizleri bekliyor

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Konserden tiyatroya bir çok etkinliği sevenleriyle buluşturacak organizasyonlar başlıyor.

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ-

    “Doğumunun 98. Yılında Alâeddin Yavaşca” konseri, 25 Şubat saat 15.30’da Pera Müzesinde gerçekleştirilecek. Solistler Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban, konserde meşhur bestekârın eserlerini seslendirecek.

    İş Sanat 5 Mart Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını sahnesinde ağırlayacak. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında gerçekleşecek konserde, tanınmış piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak.

    ENKA Sanat, ortak bir travmaya farklı tepkiler veren, yıllardır karşılaşmamış üç kuzenin yüzleşme hikâyesini anlatan “Canavar”ı 1 Mart akşamı ENKA Oditoryumunda tiyatro severlerle buluşturuyor.

    QBaşrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan’ın paylaştığı ve rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal’ın üstlendiği “Aile Yalanları” oyunu, 28 ve 29 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahneleniyor. Eser, bir aile trajedisini üç kahramanın perspektifinden anlatıyor.  

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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