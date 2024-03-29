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Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | AKM'de “Hayrola Karyola”

Haftanın sanat ajandası | AKM'de “Hayrola Karyola”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | AKM&#039;de “Hayrola Karyola”

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

    • “Hayrola Karyola” oyunu, 22 sene sonra yeniden sahneleniyor. Metin Zakoğlu’nun yönettiği ve başrollerinde Şebnem Köstem ile birlikte oynadığı oyun, 2 ve 17 Nisan’da AKM’de seyirciyle buluşacak.
    • Pera Müzesinin “Gelecek Hatıraları” sergisi çerçevesinde düzenlediği çocuk atölyeleri 27 Nisan’a kadar devam ediyor. “Sanatın Hafızası” başlıklı atölye programında 4-6 ve 7-12 yaş grubuna yönelik kartpostal, mozaik, tuz seramiği ve kilden figür atölyeleri yer alıyor. Atölyeler, 6 Nisan’da iki ayrı grup hâlinde yapılacak.
    • Sabancı Üniversitesinde, bu yıl ilk defa “Sakura Festivali” gerçekleşecek. 2 Nisan tarihinde üniversitenin Tuzla’daki kampüsünde düzenlenecek festivalde; Japon kültürüne has etkinlikler, kutlamalar ve özel gala programıyla ziyaretçiler ağırlanacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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