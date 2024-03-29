Haftanın sanat ajandası | AKM'de “Hayrola Karyola”
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...
- “Hayrola Karyola” oyunu, 22 sene sonra yeniden sahneleniyor. Metin Zakoğlu’nun yönettiği ve başrollerinde Şebnem Köstem ile birlikte oynadığı oyun, 2 ve 17 Nisan’da AKM’de seyirciyle buluşacak.
- Pera Müzesinin “Gelecek Hatıraları” sergisi çerçevesinde düzenlediği çocuk atölyeleri 27 Nisan’a kadar devam ediyor. “Sanatın Hafızası” başlıklı atölye programında 4-6 ve 7-12 yaş grubuna yönelik kartpostal, mozaik, tuz seramiği ve kilden figür atölyeleri yer alıyor. Atölyeler, 6 Nisan’da iki ayrı grup hâlinde yapılacak.
- Sabancı Üniversitesinde, bu yıl ilk defa “Sakura Festivali” gerçekleşecek. 2 Nisan tarihinde üniversitenin Tuzla’daki kampüsünde düzenlenecek festivalde; Japon kültürüne has etkinlikler, kutlamalar ve özel gala programıyla ziyaretçiler ağırlanacak.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi