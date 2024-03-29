Wattpad rüzgârı sinemayı sardı! Genç yazarların eserleri bir milyon seyirci çekiyor

Nitelikleri tartışılan Wattpad temelli kitaplar, edebiyat dünyasından sonra sinemayı da tesiri altına almaya başladı. Kitaptan adapte edilen filmler ise gişede başarılı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sinemayla edebiyatın ilişkisi çok eski ancak son yıllar beyazperdede enteresan bir akım var: Wattpad kitabı adaptasyonları... Amatör ve genç yazarların “kitaplarını” yayınladığı internet platformu Wattpad’in edebiyat dünyasına tesirleri yıllardır tartışılıyor. Kitapların edebî kaliteleri ve seçilen salt haz odaklı konuları eleştiriliyor. Ancak Wattpad’te popüler olan isimlerin yazdıkları, yıllardır yayınevleri tarafından kitaplaştırılmaya devam ediliyor. İmza kuyruklarıyla kitap fuarlarında usta edebiyatçıları bile gölgede bırakan Wattpad kökenli yazarların kitapları, şimdi de sinemayı etkilemeye başladı.

HAZIR HAYRAN KİTLESİ

Yapımcılar, özellikle sosyal medya üzerinden büyük takipçileri olan genç roman yazarlarının eserlerini “hazır hayran kitleleri” sebebiyle sinemaya adapte etmekte endişe etmiyorlar. Wattpad kaynaklı kitaplar usta isimlerce senaryolaştırılıp fan’ların ilgisini çekecek filmler hâline getiriliyor. Nitekim hayran kitleleri yapımcılarını hayal kırıklığına uğratmıyor. Bu tarz adaptasyonların arasından vizyonda bir milyona yakın seyirciye ulaşan eser de çıkıyor.

USTA SİNEMACILARI GERİDE BIRAKIYORLAR

Wattpad yazarı Beyza Alkoç’un bu senenin başında sinemaya adapte edilen eseri “3391 Kilometre” birçok usta sinemacının popüler filmini geride bırakarak gişede 921 binden fazla kişi tarafından seyredildi ve 113,4 milyon TL’lik hasılat elde etti. Şimdi ise Emre Gül adlı genç kalemin ilk olarak Wattpad üzerinde yayınladığı gençlik romanı “Güneşi Söndürmem Gerek” beyazperdeye taşınıyor. Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde genç oyuncular kadroda yer alıyor. Film, sevgilisi Anıl’ı kaybeden Umut’un beklemediği bir gerçekle karşı kalmasını işliyor. Filmin gişe rakamlarının ne olacağı merak ediliyor.

ANLAMSIZ UYARLAMALAR DA YAPILIYOR

Konuyu değerlendiren sinema eleştirmeni Kerem Akça “Dünyada benzeri filmler bir süredir çekiliyor. Genel olarak anlamsız uyarlamalara imza atılabiliyor. ‘After’ serisi yapay ve ucuzdu ama kaliteli eserler de çıktı. Türkiye’de ise düzgün adaptasyonlar çıkarsa, başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Mesela sene başında yapılan ‘3391 Kilometre’ adlı uyarlama, kayda değerdi ve gişede başarı yakaladı. Tabii, sinemaya yazarların hayran kitleleri de geliyor. Ancak bu filmlerin 5 milyon gibi sayılara ulaşmasını zor görüyorum. Türkiye’de Wattpad filmlerinin geleceğini, gişe sayıları belirleyecek” diyor.