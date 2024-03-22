Sinemada ‘yer krizi’! Yapımcılar ile dağıtımcılar karşı karşıya

Türkiye’de beyazperdede yeni bir kriz yaşanıyor. Son aylarda her hafta 10 civarında film gösterime girerken yapımcılar ile dağıtımcılar arasında “yer kavgası” yaşanıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yapımcı Levent Cengizhan’ın geçtiğimiz günlerde CGV Mars’ı hedef göstererek filmlerine rüşvetle sinema salonlarında yer bulabildiğini iddia etmesinden sonra sektör çalkalanmaya başladı. A Time Production tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin büyük sinema gruplarından birinin filmlerine salonlarını açmak için kendilerinden 40 bin bilet satın alınmasını şart koştuğu iddia edildi. Mevzunun ise CGV Mars tarafından yargıya taşındığı öğrenildi.

Peki problemin kaynağında ne var?

Yapımcılar, salonlarda az yer bulduklarını, kısa zamanda filmlerinin gösterimden kaldırıldığını ifade ederek dağıtımcıların bazı filmleri öne çıkarıp bazılarını zarar ettirdiğini iddia ediyor.

KALİTE PROBLEMİ VAR

Dağıtımcılar ise Türkiye’de üretilen filmlerin kalite eksikliğinden ve bu eserlere seyirci ilgisinin zayıf olmasından yakınıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Türkiye’nin önde gelen bir dağıtım şirketinin üst düzey yöneticisi “Filmlerin gösterilmesinde belirleyici olan sinema salonu sahibidir. Dağıtımcı ‘Bunlar filmlerimin listesi’ der, sinemacı da kendi seyircisine uygun olanları tercih eder. Biz filmleri maksimum seviyede göstermek isteriz. Listemize giren her film bizim namusumuzdur” ifadelerini kullanıyor.

KARA PARA MI SOKULUYOR?

Bağımsız sinema salonu sahipleri de filmlerdeki kalite problemini teyit ediyor. Büyülü Fener Sinemasının sahibi İrfan Demirkol “Son dönemde inşaat, mobilyacılık gibi farklı sektörlerden gelen firmalar, film yapmaya başladı. Sinema ile ilişkisi olmayan bu kişilerin elinde kara, beyaz fazla para var herhâlde. Onları piyasaya sokmaya çalışıyor olabilirler” diyor. Ancak Demirkol Türkiye’de rekabete aykırı dağıtım ve gösterim olduğunu, tekelleşme yüzünden birkaç kişinin zevk ve kültürüne göre filmlerin öne çıkarıldığını savunuyor. Demirkol “Bazı dağıtımcılar yapımcıya avans veriyor ve istediği tarzda film yapmasını istiyor” diyor.

SEYİRCİ ARTTI SİNEMA SAYISI AZALDI

Sinemalar, bu yılın ilk 11 haftasında 167 filmle toplam 13,7 milyon seyirci ağırladı. Geçen seneki aynı döneme kıyasla seyirci sayısının yüzde 45,6 oranında arttığı görüldü. Buna rağmen Türkiye’de sinema salonu sayısı son yıllarda azalıyor. TÜİK’e göre 2022’de sinema sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalarak 2 bin 366’ya düşmüştü.