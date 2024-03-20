Büyük savaş film olacak! ‘Melhame-i Kübra’ sinemaya taşınıyor

“Armageddon: Kıyametin Habercisi” adlı projenin bir film serisi olarak sinema salonlarında gösterilmesi planlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İslam kaynaklarında kıyamete yakın yaşanacağı anlatılan “Melhame-i Kübra” yani Armagedon Savaşı yeniden beyazperdeye taşınıyor. “Armageddon: Kıyametin Habercisi” adlı eserin bir film serisi olarak sinema salonlarında gösterilmesi planlanıyor.

Türk-Arap ortak yapımı olarak gerçekleştirilmesi düşünülen projede, Türkiye’den tanınmış oyuncuların yanı sıra Hollywood aktörlerine de yer verilmesi hedefleniyor. Rol alacak oyuncular için görüşmeler devam ediyor. Yönetmenliğini Durmuş Sorkut’un üstlendiği filmin yapımcılığını ise Cem Çatpınar gerçekleştirecek.

HASAN DAĞI BÖLGESİNDE ÇEKİLECEK

Eserin çekimlerine, yaz aylarında Aksaray’da Hasan Dağı bölgesinde başlanması planlanıyor. Yapımcıları Armageddon’un daha önce Hristiyan ve Yahudi kaynaklarına ait bilgilerle sinemaya taşındığını, eserin senaryosunun ise İslami literatüre göre şekilleneceğini ifade ediyor.

ÜÇLÜ FİLM SERİSİ

Filmin ilk olarak üçlü bir film serisi olarak aralıklarla vizyona girmesi hedefleniyor. Bunun ise dünyada çok az benzeri bulunuyor.