Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Magazin > Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı

Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Aydın Canbazoğlu evinde ölü bulunmuştu. Sır perdesi aralandı, cinayeti kimin işlediği ortaya çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde geçtiğimiz 17 Mart tarihinde evinde darp edilmiş halde ölü bulunan sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun 75 yaşındaki ağabeyi Abidin Canbazoğlu’nun cinayet şüphelisi A.A., kıskıvrak yakalandı.

Korkunç olay, Davutlar Mahallesi Ete Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ete Sitesi’nden arkadaşının kimliği ile ev kiralayan 39 yaşındaki A.A., site başkanı Abidin Canbazoğlu ile yakınlık kurdu. 17 Mart tarihinde evde alkol alan ikili daha sonra A.A.’nın evinden ayrıldı. Abidin Canbazoğlu’nun arabasını alan A.A., Aydın’a gitti. 

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Bir ihbar üzerine eve gelen ekipler 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu’nu kanlar içerisinde buldu. Yapılan sağlık kontrollerinde ise Canbazoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsi sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emmiyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 280 saatlik kamera görüntüsü izledi. İncirliova ilçesine bağlı Eğerli Mahallesi'ne kadar iz süren asayiş ekipleri, bir noktadan sonra kamera kaydı olmaması sonucu izi kaybetti. 

Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı - 1. Resim

KISKIVRAK YAKALANDI! CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Detaylı araştırma yapan Kuşadası asayiş ekipleri bir evde cinayet şüphelisi A.A.‘yı kıskıvrak yakaladı. Yapılan GBT kontrolünde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini belirtti. Adliyeye sevk edilen A.A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim - MagazinKuran-ı Kerim’e övgü yağdırdıKızıl Goncalar dizisindeki ‘ramazan’ sahnesi gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağdı - MagazinKızıl Goncalar dizisindeki ‘ramazan’ sahnesi gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağdıYasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor - MagazinYasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı!Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu - MagazinDedikoduları dinmiyor: 'Aldatma' iddialarına açıklamasResmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı - MagazinResmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardıFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybetti - MagazinFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybettiÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor - MagazinÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttıGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadı - MagazinGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadıGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - MagazinGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - Magazin“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli
Sonraki Haber Yükleniyor...