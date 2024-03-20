Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı

Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Aydın Canbazoğlu evinde ölü bulunmuştu. Sır perdesi aralandı, cinayeti kimin işlediği ortaya çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde geçtiğimiz 17 Mart tarihinde evinde darp edilmiş halde ölü bulunan sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun 75 yaşındaki ağabeyi Abidin Canbazoğlu’nun cinayet şüphelisi A.A., kıskıvrak yakalandı.

Korkunç olay, Davutlar Mahallesi Ete Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ete Sitesi’nden arkadaşının kimliği ile ev kiralayan 39 yaşındaki A.A., site başkanı Abidin Canbazoğlu ile yakınlık kurdu. 17 Mart tarihinde evde alkol alan ikili daha sonra A.A.’nın evinden ayrıldı. Abidin Canbazoğlu’nun arabasını alan A.A., Aydın’a gitti.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Bir ihbar üzerine eve gelen ekipler 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu’nu kanlar içerisinde buldu. Yapılan sağlık kontrollerinde ise Canbazoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsi sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emmiyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 280 saatlik kamera görüntüsü izledi. İncirliova ilçesine bağlı Eğerli Mahallesi'ne kadar iz süren asayiş ekipleri, bir noktadan sonra kamera kaydı olmaması sonucu izi kaybetti.

KISKIVRAK YAKALANDI! CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Detaylı araştırma yapan Kuşadası asayiş ekipleri bir evde cinayet şüphelisi A.A.‘yı kıskıvrak yakaladı. Yapılan GBT kontrolünde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini belirtti. Adliyeye sevk edilen A.A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.