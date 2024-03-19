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Yaşlı adamı demir çubukla öldürmüştü: Korkunç cinayette 'istismar' iddiası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşlı adamı demir çubukla öldürmüştü: Korkunç cinayette &#039;istismar&#039; iddiası

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de geçen haziran ayında esnaf Şakir K'yı demir çubukla darp ederek ölümüne sebep olan T.Ç.'nin devam eden yargılamasında mahkeme akli dengesinin araştırılmasını istedi. Olaydan dört gün önce cezaevinden çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedilen zanlı savunmasında Şahir K'nın çocukken kendisini istismar ettiğini yeniden edeceği düşüncesiyle eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. 

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçen haziran ayında bir pazar yerinde meydana gelen korkunç olayın dava süreci devam ediyor. 

Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (24), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K'ye defalarca demir çubukla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanığın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve tedavisine ilişkin evrakların mahkemeye geldiği görüldü.

SAVUNMASINDA CİNSEL TACİZE DEĞİNDİ

Savunması için söz hakkı verilen T.Ç., "Daha önce ifade ettiğim gibi 13 yaşında maktul tarafından tecavüze uğradım. Olay anında madde etkisindeydim. Şakir'i görünce bana yine istismar edeceğini düşünerek madde etkisiyle hareket ettim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim, gelecek için her zaman bir planım var. Dışarı çıktığımda en ufak olaya karışırsam bana en ağır cezayı verin" diye konuştu.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine, tutukluluk halinin devamına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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