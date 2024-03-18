İntihar demişlerdi, cinayet çıktı! 17 yaşındaki gencin katilleri yanı başında çıktı

Antalya'da çalıştığı iş yerinde başından vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Arda Bağuç'un şüpheli ölümüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının intihar ettiğini söylediği Baguç'un ölümüyle ilgili aynı iş yerinde çalışan ve gözaltına alınan S.B.D. ve E.E.K.'nın çok sayıda suç kaydının da bulunduğu aktarıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir oto yıkamadaki konteynerde meydana gelen olayda, silahlı yaralanma ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Konteynerde 17 yaşındaki Arda Bağuç’un baş kısmından tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü belirleyen ekipler, çalışmalarını genişletti.

Olay anında yan konteynerde bulunan S.B.D. (26) ile E.K.K.’nin (19) Bağuç’un intihar ettiği şeklinde çelişkili bilgiler vermesi üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde; konteyner içinde tabanca ve fişek ile tavanda bir delik olduğu belirlendi.

2 HAFTA ÖNCE ADANA'DAN ANTALYA'YA GELMİŞ

Arda Bağuç’un, yaklaşık 2 hafta önce Adana’dan Antalya’ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı, aynı iş yerinde S.B.D. ve E.E.K. ile birlikte çalıştıkları öğrenildi.

Suç kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.