Gündüz başlayan kavga akşam cinayetle son buldu, 24 yaşındaki genç canından oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde husumetli iki kişi kavga etti. Olay vatandaşların araya girmesi ile yatıştırıldı. Ancak ikili akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca kan aktı. Taraflar silahlarla birbirine ateş açtı, kurşunların hedefi olan 24 yaşındaki Mehmet Polat öldü.
Gaziantep'te gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetlilerin kavgasında kan aktı. Olay, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşandı.
GÜNDÜZ BAŞLADI, AKŞAM BİTTİ!
Gün içerisinde tartışan ikili, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca kavgaya tutuştu. Taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır (24) yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Polat'ı hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HABERİ ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan olayı öğrenen Mustafa Polat'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Öfkeli aile katil zanlısının arabasına zarar verdi.
POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE
Polis kayıplara karışan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı