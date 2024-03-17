Gündüz başlayan kavga akşam cinayetle son buldu, 24 yaşındaki genç canından oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mart 2024 04:20 - Güncelleme: 17 Mart 2024 04:46 - Güncelleme:

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde husumetli iki kişi kavga etti. Olay vatandaşların araya girmesi ile yatıştırıldı. Ancak ikili akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca kan aktı. Taraflar silahlarla birbirine ateş açtı, kurşunların hedefi olan 24 yaşındaki Mehmet Polat öldü.