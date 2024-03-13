İzmir'de sır cinayet! Önce çığlıkları duydular, sonra kanları gördüler

İzmir Bornova'da mahalle sakinlerinin duydukları çığlıkların arkasından Harun Kıyak'ın bıçakla yaralandığını gördü. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Kıyak, burada hayatını kaybetti. Kıyak'ın cenazesi otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bi evden önce çığlık sesleri duyulmaya başladı. Mahalle sakinleri çığlıkların ardından Harun Kıyak'ın karın bölgesinden yaralandığını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıyak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Meydana gelen cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.