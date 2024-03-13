Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > İzmir'de sır cinayet! Önce çığlıkları duydular, sonra kanları gördüler

İzmir'de sır cinayet! Önce çığlıkları duydular, sonra kanları gördüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Bornova'da mahalle sakinlerinin duydukları çığlıkların arkasından Harun Kıyak'ın bıçakla yaralandığını gördü. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Kıyak, burada hayatını kaybetti. Kıyak'ın cenazesi otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bi evden önce çığlık sesleri duyulmaya başladı. Mahalle sakinleri çığlıkların ardından Harun Kıyak'ın karın bölgesinden yaralandığını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıyak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Meydana gelen cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dolandırıcıların seçim tuzağı! "Sandık değişti" linkiyle tuzağa çekiyorlar - GündemDolandırıcıların seçim tuzağı! "Sandık değişti" linkiyle tuzağa çekiyorlar5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi - Gündem5 vekile ait dosya TBMM'deKimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - GündemGizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdüOğlunu, "Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş - Gündem"Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" demişÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı - GündemÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavgaSeçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybetti - GündemSeçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybettiEylem Tok oğlunu kaçırmıştı, baba Bülent Cihantimur'a yasak geldi! İşin ucu fenomenler davasına gitti - GündemEylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı, babaya yasak geldiCHP'de kriz çıkartmıştı! Lütfü Savaş son Hatay anket sonucunu paylaştı: 7.7 puan fark var - Gündem"Arada 7.7 puan fark var"ABD basınından dikkat çeken analiz: Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri ilk! Türk askerinin ayak izi dört bir yanda - GündemOsmanlı'dan beri ilk! Türk askerinin ayak izi dört bir yandaMarkette "1.5 liralık komisyon" kavgası! Yumruklar havada uçuştu - GündemMarkette "1.5 TL'lik komisyon" kavgası! Art arda yumrukladı
Sonraki Haber Yükleniyor...