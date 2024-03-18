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Haberler > Gündem > Kan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Kan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

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Kan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun&#039;un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / -

Türkiye'nin gündemine oturan kadın cinayetlerinin zanlısı olarak adını duyuran Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı. 

Türkiye'nin gündemi geçen yıllarda Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetleriyle sarsılmıştı. Gerçek ismi Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 2020'de Ankara'daki evinde ölü bulunmuştu.

Televizyon ekranlarına da taşınan kan donduran olayda Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce genç kıza şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada infiale neden olmuştu. Cinayetin baş şüphelisi olan Uygun hakkında,  “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ceza istenirken “Hakaret ve basit yaralama” suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.

Kan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevinde son hali ortaya çıktı - 1. Resim

ANNESİ DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ayrıca Uygun'un annesi de ifadesine kısa süre kala ormanlık bir arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu.

ESRA'NIN CİNAYETİNDE DE ŞÜPHELİYDİ

Öte yandan yine kız arkadaşı olduğu öne sürülen Esra Hankulu da 5 Ağustos 2021'de evinde ölü bulunmuş, arkadaşlarının yanı sıra Ümitcan Uygun'un da geceyi Hankulu ile geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Kan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevinde son hali ortaya çıktı - 2. Resim

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bunun üzerine Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Korkunç cinayetlerle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

İşte aylardır cezaevinde olan Uygun'un verdiği son poz...

Kan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevinde son hali ortaya çıktı - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
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