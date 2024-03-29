Sinemada bu hafta | Kırkıncı yılda yeni film: Hayalet Avcıları üşütüyor!

Kırk senelik beyazperde fenomeni “Hayalet Avcıları”nın yeni filmi, seyircisinin kafasını karıştıracak ve onları üşütecek; hem konusu hem de mizahıyla!

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kanadalı yönetmen Ivan Reitman tarafından ilk defa 1984 yılında beyazperdeye getirilen “Hayalet Avcıları” paranormal araştırmalara girişen üç bilim adamının üniversiteden kovulup bir itfaiye binasında hayaletlere karşı koymalarını işliyordu… Film, metafizikle bilimi kaynaştıran bu konusu ve “korkulu mizahıyla” kısa zamanda bir fenomen hâline geldi; devam filmleri ve TV dizileri çekildi, akıllara kazındı…

Malum bu fenomen, 2021’de efsane yönetmenin oğlu Jason Reitman tarafından faklı bir ruhla tekrar canlandırılmıştı. Taşrada geçen keşif hikâyesinden sonra şimdi 40 sene evvelki ilk filmde her şeyin başladığı yer olan itfaiye binasına geri dönülüyor. Reitman’ın bu defa senaryoyu yazmakla iktifa edip yönetmenliği Gil Kenan’a bıraktığı “Hayalet Avcıları: Ürperti” adlı yeni eser, bir küreden çıkan soğuk nefesli antik düşmanı ve başka birçok şeyi merkezine alıyor. Eserin oyuncu kadrosunda yine Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor ve Logan Kim gibi isimler yer alıyor. Bill Murray da kısa bir rolle geri dönüyor.

KÜREDEN ÇIKAN DÜŞMAN

Hikâye 1904’ün “Nueva York” yani New York’undan hatırlatmayla açılıyor. Kısa tarihî arka plandan sonra günümüze geliyoruz. Grooberson, Callie, Trevor ve Phoebe’den meydana gele yeni “Hayalet Avcıları” kendilerine emanet edilen itfaiye binasında ikamet edip hayaletlerin peşine düşmekteler. Ancak bir kanalizasyon ejderhasını haklamaya çalıştıkları kovalamaca esnasında şehri fena hâlde dağıtıyorlar ve belediye başkanından fırça yiyorlar. Ekibin en küçük üyesi Phoebe ise reşit olmadığı için “oyundan” atılıyor! Derken gelişen hadiselerle bir küre içerisinde saklı, hayaletlerin bile ürperdiği, soğuk bir düşman ortaya çıkıyor. Zira zihin kontrolüyle onları kontrol ediyor. Bu esnada Phoebe de bir hayaletle arkadaş oluyor ve kompleks bir hikâye örgüsü oluşuyor!

SADEDE GELİNİZ!

“Hayalet Avcıları” maziden ilham alıyor ve birçoğumuzun aşina olduğu hikâyesiyle bizi kendine çekti. Ancak gelin görün ki bu yeni halka, birçok hikâyenin üst üste yığıldığı bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanların tökezleme hikâyesi, hayalet insan dostluğu ve nihayetinde küreden çıkan soğuk nefesli antik hayalet düşman… Evet, bir yere kadar eğlendiriyor ama sadede çok sonra geliniyor. Doğrusu filmi dizayn edenler, neye fokuslanacaklarına tam olarak karar verememiş gibi görünüyor.

Bunun yanında eser dondurarak zarar veren antik kötü karakterinin yanı sıra esprileriyle de “soğuk” bir hava estiriyor.

Enteresandır filmde tabiat üstü hayaletler merkezde ama yine de ne yapılıp edilip bilim din çatışmasına bir yol bulunuyor, “batıl inançlar” tenkit ediliyor. “Ölüm sonrası hayat” gibi bu haşarı filmin cüssesinin çok üzerinde mevzular hakkında ise sığ bir anlatım meydana getiriliyor!

Yine de bu dağınık hikâye, -öyle veya böyle- 40 yıllık fenomeni yeniliklerle bugüne taşıyor. Artık bir drone’ları var mesela… Bu hâliyle bile “Hayalet Avcıları: Ürperti” tutuklarını kendine çekebilir.

Yönetmen: Gil Kenan

Tür: Aksiyon

Ülke: ABD

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FENOMEN KÖPEĞİN YENİ MACERALARI

ALMAN GÖZÜYLE LASSİE

Zeki köpek Lassie’nin 1940’lardan beri hikâyeden romana, filmlerden dizilere uzanan serüveni devam ediyor… Bu defa Almanlar hikâyeye dokundu. “Lassie: Yepyeni Bir Macera” adlı film, Hanno Olderdissen’in yönetmenliğinde çekilen daha ziyade çocuklara has bir eser… Oyuncu kadrosunda Justus von Dohnányi, Priscilla Wittman ve Pelle Staacken gibi isimler var.

ARKADAŞLARI ÇALINIYOR

Bir yaz tatilinde geçen hikâyede Flo adlı çocuk, çok sevdiği köpeği Lassie’den ayrı kalmak istemez. Ebeveynleriyle birlikte tatile gitmek yerine aile dostu olan Gerhardt ile teyzesi Cosima’nın Güney Tirol’deki çiftliğine gitmeye karar verir. Teyzesi burada köpeği Pippa ve yeni evlat edindiği Kleo ve Henri ile birlikte yaşamaktadır. Ancak köyde köpekler bir bir ortadan kaybolmaktadır. Flo, Kleo ve Henry bunu duyunca köpeklerini bir an bile gözlerinin önünden ayırmazlar. Ancak çok kısa bir süre sonra Cosima teyzenin evinde hırsız girer ve Pippa çalınır. Üç arkadaş ile birlikte Lassie, hırsızların peşine düşer ve maceraya atılır.

Yönetmen: Hanno Olderdissen

Tür: Dram, Aksiyon

Ülke: Almanya

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