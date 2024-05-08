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Haberler > Kültür - Sanat > Sultan Abdülhamid'in yadigarından sevindiren haber! Hamidiye Saatli Çeşmesi restore ediliyor

Sultan Abdülhamid'in yadigarından sevindiren haber! Hamidiye Saatli Çeşmesi restore ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çapanoğlu ailesi tarafından Sultan II. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının 25. seneyi devriyesinde yaptırılan ancak zamanla yıpranan Hamidiye Çeşmesi restore edilecek. Yozgat'ta bulunan çeşme, arşiv fotoğraflarından istifade edilerek aslına uygun görünümüne tekrar kavuşturulacak.

Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'nin doğu giriş kısmında bulunan ve halk arasında "Saatli Çeşme" olarak bilinen Hamidiye Çeşmesi, yeniden tarihi görüntüsüne kavuşturuluyor.

1901 yılında inşa edilen eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde aslına uygun yenilenecek.

Sultan Abdülhamid'in yadigarından sevindiren haber! Hamidiye Saatli Çeşmesi restore ediliyor - 1. Resim

Titiz bir çalışmanın gerçekleştirildiği tarihi çeşmenin kitabe ve hatları, hattatlar tarafından eski fotoğraflardan okunarak tasnif edilecek.Sultan Abdülhamid'in yadigarından sevindiren haber! Hamidiye Saatli Çeşmesi restore ediliyor - 2. Resim

1937 yılında kitabeleri ve armaları tahrip edilen Hamidiye Saatli Çeşmesi'nde gerçekleştirilecek restorasyon, 6 ay sürecek ve çalışmalar sonrası tarihi çeşme, kentin önemli simgelerinden biri olarak tekrardan hizmet verecek.

Sultan Abdülhamid'in yadigarından sevindiren haber! Hamidiye Saatli Çeşmesi restore ediliyor - 3. Resim

Şehirdeki tarihi eserleri gelecek nesillere bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ata yadigarı tarihi Hamidiye Saatli Çeşmesi'nin aslına uygun restore edileceğini duyurdu.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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