Tarihi binadan depremin izleri siliniyor! 150 yıllık çarşı hamamı restore edilecek

Malatya şehir merkezindeki 150 yıllık tarihi çarşı hamamı restore edilecek. Bina 6 Şubat depreminde hasar almış ama ayakta kalmayı başarmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kültür varlığı da depremden etkilendi.

Depremlerden etkilenen Malatya’daki kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu istikamette geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanılan Teze (Yeni) Cami'deki çalışmalar sürerken Yeni Cami yan tarafından bulunan ve camiye gelir olsun diye bin 873 yılında inşa edilen tarihi çarşı hamamının da restore edilmesi kararlaştırıldı.

"HAMAM VE CAMİ BÖLGEDE TARİHİ BİR DOKU OLUŞTURUYOR"

Yeni camide başlatılan restore çalışmalarının sürdüğünü aktararak çarşı hamamı için de çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğine vurgu yapan Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Malatya’nın sembol yapılarından biri Teze (Yeni) Cami .Yeni Cami'ye gelir olsun diye arşiv kayıtlarında edindiğimiz bilgilere göre bin 873 yılında sonra kayıtlara belediye hahamı olarak geçen yapı inşa edildi. Bu bildiğimiz anlamda taş bir bina soyunmalık kısmı 1956 yılında yenilenmiş. Malatya’nın bir çok meşhur depremi var. Yeni cami öncesi orada olan caminin yıkılması sonucu yapılmıştı. Hamamda camiye gelir olsun diye inşa edilmişti." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya’da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Aytaç, tarihi dokunun tekrar oluşturulması için bölgedeki çalışmaları takip ediyor.