İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihi binadan depremin izleri siliniyor! 150 yıllık çarşı hamamı restore edilecek

Tarihi binadan depremin izleri siliniyor! 150 yıllık çarşı hamamı restore edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya şehir merkezindeki 150 yıllık tarihi çarşı hamamı restore edilecek. Bina 6 Şubat depreminde hasar almış ama ayakta kalmayı başarmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kültür varlığı da depremden etkilendi.

Tarihi binadan depremin izleri silinecek! 150 yıllık çarşı hamamı restore edilecek - 1. Resim

Depremlerden etkilenen Malatya’daki kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu istikamette geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanılan Teze (Yeni) Cami'deki çalışmalar sürerken Yeni Cami yan tarafından bulunan ve camiye gelir olsun diye bin 873 yılında inşa edilen tarihi çarşı hamamının da restore edilmesi kararlaştırıldı.

"HAMAM VE CAMİ BÖLGEDE TARİHİ BİR DOKU OLUŞTURUYOR"

Yeni camide başlatılan restore çalışmalarının sürdüğünü aktararak çarşı hamamı için de çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğine vurgu yapan Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Malatya’nın sembol yapılarından biri Teze (Yeni) Cami .Yeni Cami'ye gelir olsun diye arşiv kayıtlarında edindiğimiz bilgilere göre bin 873 yılında sonra kayıtlara belediye hahamı olarak geçen yapı inşa edildi. Bu bildiğimiz anlamda taş bir bina soyunmalık kısmı 1956 yılında yenilenmiş. Malatya’nın bir çok meşhur depremi var. Yeni cami öncesi orada olan caminin yıkılması sonucu yapılmıştı. Hamamda camiye gelir olsun diye inşa edilmişti." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya’da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Aytaç, tarihi dokunun tekrar oluşturulması için bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pervin Özdemir'in seramikleriyle dünyanın nefesini keşfetmek - Kültür - SanatPervin Özdemir'in seramikleriyle dünyanın nefesini keşfetmek1 Nisan nasıl şaka günü oldu? Balıktan eşeğe evrilen şakanın tarihi - Kültür - Sanat1 Nisan nasıl şaka günü oldu?‘Oppenheimer’ Japonya'da gösterime girdi, tepkiler peş peşe geldi - Kültür - Sanat‘Oppenheimer’ Japonya'da gösterime girdi, tepkiler peş peşe geldiBattal Gazi'nin arkadaşıydı! Uçurumun kenarındaki tabiin türbesine ziyaretçi akını - Kültür - SanatUçurumun kenarındaki tabiin türbesine ziyaretçi akınıYer: Hatay... Bahçedeki kazıda ortaya çıktı, ekipler hemen devreye girdi - Kültür - SanatBahçedeki kazıda ortaya çıktı, ekipler hemen devreye girdi20 milyon sayfa dijitalleşti! Milli Kütüphane'ye yakında Ankara dışından da ulaşılabilecek - Kültür - Sanat20 milyon sayfa dijitalleşti! Milli Kütüphane'ye yakında Ankara dışından da ulaşılabilecek'Mukaddes Emanetler' ona emanet! Hepsi Türkiye'deki bu ofiste restore ediliyor - Kültür - Sanat'Mukaddes Emanetler' ona emanet!Haftanın sanat ajandası | AKM'de “Hayrola Karyola” - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | AKM'de “Hayrola Karyola”Sinemada bu hafta | Kırkıncı yılda yeni film: Hayalet Avcıları üşütüyor! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Hayalet Avcıları üşütüyor!'Üç Harfliler' 6'ncı defa geliyor! Popüler serinin son filmi 10 Nisan'da vizyonda - Kültür - Sanat'Üç Harfliler' 6'ncı defa geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...