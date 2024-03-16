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Haberler > Kültür - Sanat > Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kosova&#039;dan Osmanlıya vefa! Prizren&#039;de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmanlıdan kalma tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından restore edildi. Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan tarihi yapı kültür sanat faaliyetleri için kullanılıyor.

İşkodra Sancak Beyi Gazi Mehmet Paşa tarafından 1573-1574 yıllarında yaptırılan Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Balkanlar'daki en büyük hamamlardan biri kabul ediliyor.

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - 1. Resim

20. yüzyılın ilk yarısına kadar Prizren halkına yapılış gayesine göre hizmet veren hamam, günümüzde kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - 2. Resim

Çalışmaların tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - 3. Resim

Bakan Çeku, burada yaptığı konuşmada, restorasyon çalışmalarını yürüten Prizren Bölgesi Kültürel Miras Merkezi uzmanlarına teşekkür etti.

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - 4. Resim

Anıtları işlevsel hale getirerek toplumun hizmetine kazandırdıklarını belirten Çeku, "Bu anıt, tüm restorasyon süreci tamamlandığında vatandaşların işlevinde olmalı, ziyaretçi ve turistleri beklemeli ve Prizren'in yerel ekonomisine hizmet etmelidir." dedi.

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - 5. Resim

Restorasyonla ilgili bilgi veren uzmanlar, çalışmalar sırasında bazı yeni yapılar ve eserler de keşfedildiğini aktardı.

Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - 6. Resim

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen restorasyon çalışmalarının birinci etabında, hamamın erkekler kısmında çalışmalar yürütüldü.

Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın kadınlar kısmına ve çevre düzenlemesine odaklanacak restorasyon çalışmalarının ikinci ve final etabına yakın zamanda başlanacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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