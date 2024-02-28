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    • Haberler > Kültür - Sanat > 100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek

    100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Restorasyon, Tarihi Eser, Kültürel Miras, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ayağa kaldırılacak Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı, yapının inşasına kısa sürede başlanacak.

    Muradiye Camisi bahçesinde Edirne Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda mevlevihanenin temellerine ulaşıldı.

    Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen tekke binasının Edirne ve Balkanlar'a 500 yıl boyunca hizmet verdiğini söyledi.

    Kazıdan çıkan veriler ışığında hazırlanacak restorasyon projesine göre yapı ihya edilecek.

    100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek - 1. Resim

    İNŞAAT ÇALIŞMASINA BAŞLANACAK

    Yapının ihyasına yönelik çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirten Vali Sezer, "Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar ayakta kalan bir yapı. Oradaki yapılarla ilgili 1960'lı yıllara kadar olan dönemde kısmen fotoğraflar var. Tespit için bir kazı çalışması yapılıyor. Bir taraftan projesi hazırlanıyor. 1-2 ay içinde biz inşaat çalışmasına başlayacağız. Hem proje bitecek hem kazı çalışmalarında temeller ortaya çıkacak." dedi.

    100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek - 2. Resim

    İhyası tamamlanması sonrası mevlevihanenin sadece Edirne'ye değil Balkanlar'a hizmet vereceğini söyleyen Sezer, "Hemen yanımızda Bulgaristan Filibe'de bir mevlevihane var. Edirne'de kurumsallaşmış bir yapı var, bu yapıyı ihya edebilirsek Balkanlar'a yönelik bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Nasıl Konya Anadolu için önemliyse biz de burayı Balkanlar için aynı öneme kavuşturup kültürümüzü, milli ve manevi duygularımızı Balkanlar'a aktarmak istiyoruz." dedi.

    100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek - 3. Resim

    Mevlevihanenin yıkılmadan önceki hali, krokisi ve Kazım Dirik 

    1925'TE YIKTIRILMIŞTI

    Tarihi kaynaklara göre 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap Mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

    Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

    Edirne Mevlevihanesi 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

    Caminin haziresinde Mevlevihanenin ilk şeyhi Celalettin Çelebi, ikinci şeyhi Cemaleddin Çelebi, tekke şeyhlerinden Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, son şeyh Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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