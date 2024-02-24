500 yıllık çeşmenin açılışına yoğun ilgi! Beyoğlu Belediyesi Osmanlı yadigarı çeşmeleri suyla buluşturuyor

Osmanlı döneminden kalma pek çok çeşme atıl vaziyette olduğu bir dönemde Beyoğlu Belediyesi bir açılış gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediyesi, yapımı devam eden 40 çeşmenin restorasyonu kapsamında 500 yıllık tarihi Tersane Emini Ahmed Ağa Çeşmesi'ndeki çalışmaları tamamlayarak suyla buluşturdu.

Beyoğlu’nda kültürel mirasın önemli bir parçası olan tarihi çeşmelerin ihyası için çalışmalar devam ediyor.

Büyük çoğunluğu 18. yüzyıl ve sonrasında yapılan yaklaşık 40 çeşmenin restorasyonu sürerken, çalışmalar kapsamında aslına uygun olarak restore edilen ve Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda bulunan 500 yıllık tarihi Tersane Emini Ahmed Ağa Çeşmesi tamamlanarak suyla buluşturuldu.

Tarihi çeşme, inşa tarihi, kitabesindeki motifler itibarıyla Lale Devri üslubunda, haznesi taş ve tuğla karşımı örülmüş dikdörtgen gövdeli, iki cepheli, yuvarlak kemerli yapısıyla dikkat çekerken, yapılan restorasyon vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

500 yıllık tarihi çeşmenin suyla buluşma açılışını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gerçekleştirdi.

“ECDADIMIZDAN YADİGÂR”

Tarihi çeşmenin suyla buluşma programında konuşan Başkan Haydar Ali Yıldız, tarihi eserlere büyük bir özen gösterdiklerinin altını çizdi.

“Ben Beyoğlu’nda bulunan tüm hemşehrilerime ve komşularıma teşekkür ediyorum. Bizlere 5 yıl önce bir görev tebliğ ettiniz. Beyoğlu’nu 100’üncü yıla yakışır bir Beyoğlu yapmayı adım adım gerçekleştiriyoruz.

Göreve gelirken ilk amacımız Beyoğlu’nun değerlerini geleceğe taşımaktı. Farklı inançların, farklı medeniyetlerin bir arada olduğu Beyoğlu’nda eskiyen ve ecdadın bizlere emanet ettiği bu yapıları geleceğe taşımak en büyük hedeflerden biriydi.

Bu anlamda tarihi eserlerimizi restore ediyoruz. Çocuklarımıza bir kütüphane olarak taşınması için hep birlikte gayret gösteriyoruz.

Şu an Beyoğlu’nda ecdadımızdan bize yadigâr kalan bu tarihi eserden ya kütüphane olarak ya da bir başka gençlik merkezi olarak veya sanat merkezi olarak kendine yer buluyor.

Bugün Ahmed Ağa Çeşmemizi Kızılay Meydanı’nda valiliğimizle birlikte burada restore ediyoruz.

Beyoğlu’nda 40 kadar çeşmemizin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi çeşmenin etrafında Kasımpaşalı hemşehrilerimiz gelerek nefes alacaklar, tarihi havayı soluyacaklar.

Ecdadın bizlere emanet ettiği bu eserlere hep birlikte sahip çıkacağız” diyen Ali Yıldız devam eden restorasyon çalışmalarına vurgu yaptı.