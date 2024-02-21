Fetih hayalleri burada kuruldu! 575 yıl önce Fatih'in yaptırdığı kule müze oluyor

Manisa’da şehzadelerin görevleri sırasında kullandıkları Saray-ı Amire'den günümüze kalan tek yapı Fatih Kulesi oldu. Kule müze olarak hizmet verecek. Fatih Sultan Mehmed'in şehzadeliği döneminde yapılan eser şehir tarihini anlatan ziyaret yerlerinden biri olacak.

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde şehzadeler hem devlet işlerini öğrenmeleri hem de halkla yakın temas kurmaları için belli şehirlere “vali” olarak tayin edilirlerdi.

Bu şehirler arasında Manisa da “şehzadeler şehri” olarak pek çok padişah namzedi şehzadenin görev yaptığı şehirlerden biri.

Fatih Sultan Mehmed’in de şehzadeliği döneminde görevlendirildiği Manisa’da, buradaki kaldıkları Saray-ı Amire’ye ek olarak bir kule yaptırıyor.

Zaman içinde çeşitli sebeplerle saray binası ortadan kalkıyor ancak 1446-1451 yılları arasında yapılan taş yapılı kule kalıyor.

“FETİH HAYALLERİ BURADA KURULDU”

Fatih Kulesi’nde çalışmaları kontrol eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak devam eden restorasyon hakkında şunları söyledi:

“Manisa şehzadeler şehri. Birçok şehzade şehrimizde yaşamış ve burada bir saray yapısı inşa edilmiş. Fakat şehzadelik sisteminin kalkmasının ardından yavaş yavaş yok olmuş.

Günümüze ise hamam yapılarının kalıntıları ve birçok müdahaleye rağmen Fatih Kulesi ayakta kalmış.

Kule, Fatih Sultan Mehmed’in Saruhan’a gelmesi, burayı yönetmesi sırasında saraya eklenmiş bir yapı. Şehrimizin sembolü olacak bir yapı.

Manisa Sarayı II. Murad tarafından inşa ettirilmiş, Fatih Kulesi ise Manisa’da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmet tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklenmiştir.

Bizler Fatih’in şehzadeliğinde İstanbul’u fethetmeyi ilk burada hayal ettiğini düşünüyoruz.

Manisa’da Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği, dokunduğu, kullandığı bir yapıyı, tekrar ayağa kaldırmak çok heyecan verici bir durum.

Yapının bu hali Fatih dönemi ile birebir aynı değil. Farklı dönemlerde değişikliklere uğramış ve son olarak 19. yüzyıla ait en net ve sağlam durumdaki fotoğraflarından yola çıkarak bir çalışma devam ediyor. Fakat ana iskelet yapının büyük bölümü Fatih dönemine ait.”

ŞEHİR TARİHİNİN SEMBOLLERİNDEN OLACAK

“Kule yapısının büyük bir kısmı bozulmuş, fakat elimizdeki fotoğraflardan yola çıkarak uzun soluklu bir restorasyon çalışması başlattık.

Sonrasında yapı Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülecek.

Müzemizde özellikle Saray-ı Amire’yi anlatacağız. Kule Müzeyi ziyaret edenler Manisa Sarayı’nda hayat nasıldı bunu öğrenecekler.”

"YILLARCA TÜRK KIZILAY’I MANİSA ŞUBESİ OLARAK KULLANILDI"

Sudak, Fatih Kulesi’nin yıllarca Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi olarak hizmet vermesi ve yapının Türk Kızılayı’na ait olması sebebiyle Kule Müze’de ayrıca Hilali Ahmer’in - Türk Kızılayı’nın anlatılacağı bir bölümün olacağını da belirtti:

“Bu yapı halihazırda müze olarak açılmadan bile çok görkemli ve sembol bir yapı. Manisalılar ve şehrimizi ziyaret edenler yapıyı bu haliyle bile görsünler. Yapı içi teşhir olmadan bile görülmesi, ziyaret edilmesi gereken sembol bir yapı.”