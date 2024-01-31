Antalya Saat Kulesi 36 yıldır kayıp olan saatine kavuşuyor

Antalya'nın simgesi saat kulesi 'saatine' kavuşuyor. 36 yıl önce kaybolan orijinal saatin ikizi, Saat Kulesi'ne 10 Şubat'ta takılacak.

1900’lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi, Sadrazam Küçük Sait Paşa tarafından Sultan II. Abdülhamid şerefine yaptırılmıştı.

3 yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi. Bizans döneminde yapılan kule kısmı Antalya’nın en önemli sembolleri arasında.

Yapılan çalışmalarda kuledeki saatlerin orijinal değil plastik çıkmasının ardından Antalya Valiliği, orijinal saatlerin bulunması için araştırma başlattı.

Orijinal saatlerin 1976 yılında kaybolmuş olabileceği değerlendirilirken, o dönem yerine takılan saatlerin de plastik olduğu belirlendi.

Yapılan saha taramasının ardından Saat Kulesi’nde kaybolan saat mekanizmasının ikizi İstanbul’da bir koleksiyonerde bulundu.

İrtibata geçilmesinin ardından mekanizma sponsorluk yöntemiyle koleksiyonerden alındı. Saatin tamiri ise ‘Saat Doktoru’ olarak bilinen Recep Gürgen tarafından yapıldı.

Saat 10 Şubat tarihinde yerine takılacak ve hizmet vermeye başlayacak.

"RESTORASYON 3 AŞAMALI OLDU"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram Saat Kulesi’nde yaklaşık 3 yıldır hummalı bir restorasyon çalışmasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Antalya’ya geçmişten bugüne değer katan Saat Kulesi’nin şubat ayı içinde açılışının yapılacağını dile getiren Karabayram, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valimiz Hulusi Şahin her zaman destek oldular ve konuyu yakından takip ettiler. Saat Kulesi’nde temel yapısından üst katmana kadar tüm aşamalar Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetiminde yürütüldü.

Restorasyon çalışması 3 aşamalı yapıldı. Birinci aşamada restorasyon faaliyetleri ikide statik proje ihtiyacı oldu, son aşamada ise yapının statik sorunlarıyla birlikte kubbe kısmına kadar tüm çalışmalar evre evre tamamlandı” diye konuştu.

"4 AÇIDAN ŞEHRİ GÖRECEK"

Son aşamanın en önemli parçalardan birinin saatler olduğunu hatırlatan Karabayram, “Geçmişte kaybolan saatlerin yerine bırakılması vardı. Çok araştırmalarına rağmen saatin aynısını bulamadık. Ancak saatin daha sonradan bir ikizini bulduk, bu ikizi onarıldı.

Saat 10 Şubat tarihinde yerine aktarılacak. 4 kadran ve bu kadranlar, 4 açıdan şehri görüyor olacak. İç mekanizma 4 kadranı da harekete geçirecek bir sistem olacak. Tarihinde olduğu gibi aynı disiplin içinde saat çalışacak. Birileri zamanı durdurmuştu ama biz o zamanı yeniden akıtmak için şubat ayı içinde Saat Kulesi’ni açmış olacağız.

10 Şubat itibarıyla saatimizi takmış olacağız. Daha sonraki günlerde bir açılış töreni yapılacak” ifadelerini kullandı.

"3 MİLYON 600 BİN TL'YE MAL OLDU"

Saat Kulesi’nin açılışının gecikmesiyle ilgili zaman zaman eleştiriler de aldıklarına değinen Karabayram, “Eleştirilere saygımız var. Ama bu bir restorasyon ve uygulama süreciydi. Koruma kurulu süreçleri oldu. Yerli ve yabancı misafirlerimizin hizmetin Saat Kulesi’ni şubat ayı içinde açacağız” dedi.



Karabayram, saatle birlikte restorasyon sürecine 3 milyon 600 bin TL’ye yakın bir ödenek harcanmış olduğunu kaydetti