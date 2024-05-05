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Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 33 eser, yeniden hizmete alınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törenden, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

201 eser arasında 9 yıldır restorasyonu devam eden Sivas Divriği Ulu Camii külliyesi gibi yıllardır bekleyen eserler bulunuyor.

Özellikle İstanbul'da restorasyonun ardından yeniden hizmete alınacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 önemli eser şöyle:

  • Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi
  • Beyazıt Medresesi
  • Beyazıt Camii Hünkar Kasrı
  • Nuruosmaniye Camii Avlusu
    Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor - 1. Resim
  • Mesih Ali Paşa Camii
  • Kasımpaşa Mevlevihanesi
  • Benlizade Ahmet Reşat Efendi Türbesi
  • Muradiye Camii
  • Bebek Camii
  • Lala Hayrettin Paşa Camii
  • Fatma Sultan Sıbyan Mektebi
  • Terra Santa Kilisesi
  • Hoca Kasım Günani Camii
  • Güzelce Kasımpaşa Camii
  • Güngörmez Mescidi
  • Muhtesip İskender Ağa Camii
  • Bostani Ali Camii
  • İstanbul-Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesinde İmaret (Eyüp İmareti)
  • İstanbul-Fatih Beyazıd-ı Cedid Camii
  • İstanbul-Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii
  • İstanbul-Beşiktaş Vişnezade Camii Minaresi
  • İstanbul-Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Külliyesinde Tophane Camii
  • Ana Sahın Su Tecriti ile Ahşap Döşeme Yapılması İşi
    Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor - 2. Resim
  • Kariye Camii
  • Hazreti Cabir Camii, Kartal Mehmet Ağa Camii (Yakacık Merkez Camii) Çürüyen Çatı Örtüsü
  • Şile Çavuş Ahmet Camii
  • Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii
  • Kazasker Abdulkadir Efendi Camii
  • İskele Camii
  • Şeyh Devati Camii
  • İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi
  • Pervititch Evi
  • Hacı Selim Ağa Kütüphanesi.

Törende, ​​​​​​​ayrıca Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne ait Kocaeli'deki Yeni Cuma Camii'nin de açılışı yapılacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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