Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 33 eser, yeniden hizmete alınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törenden, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

201 eser arasında 9 yıldır restorasyonu devam eden Sivas Divriği Ulu Camii külliyesi gibi yıllardır bekleyen eserler bulunuyor.

Özellikle İstanbul'da restorasyonun ardından yeniden hizmete alınacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 önemli eser şöyle:

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi

Beyazıt Medresesi

Beyazıt Camii Hünkar Kasrı

Nuruosmaniye Camii Avlusu



Mesih Ali Paşa Camii

Kasımpaşa Mevlevihanesi

Benlizade Ahmet Reşat Efendi Türbesi

Muradiye Camii

Bebek Camii

Lala Hayrettin Paşa Camii

Fatma Sultan Sıbyan Mektebi

Terra Santa Kilisesi

Hoca Kasım Günani Camii

Güzelce Kasımpaşa Camii

Güngörmez Mescidi

Muhtesip İskender Ağa Camii

Bostani Ali Camii

İstanbul-Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesinde İmaret (Eyüp İmareti)

İstanbul-Fatih Beyazıd-ı Cedid Camii

İstanbul-Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii

İstanbul-Beşiktaş Vişnezade Camii Minaresi

İstanbul-Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Külliyesinde Tophane Camii

Ana Sahın Su Tecriti ile Ahşap Döşeme Yapılması İşi



Kariye Camii

Hazreti Cabir Camii, Kartal Mehmet Ağa Camii (Yakacık Merkez Camii) Çürüyen Çatı Örtüsü

Şile Çavuş Ahmet Camii

Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii

Kazasker Abdulkadir Efendi Camii

İskele Camii

Şeyh Devati Camii

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi

Pervititch Evi

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi.

Törende, ​​​​​​​ayrıca Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne ait Kocaeli'deki Yeni Cuma Camii'nin de açılışı yapılacak.