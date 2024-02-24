Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > Görmeden ölmeyin! 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ziyarete açılacak

    Görmeden ölmeyin! 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ziyarete açılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sivas, Divriği, Kültürel Miras, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda restorasyonun yaz aylarında tamamlanacağını bildirildi. Anadolu’nun en eski hastanelerinden olan Divriği Darüşşifası, bölgede asırlarca tıbbın merkezi oldu.

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda tarihinin en büyük restorasyonunun titizlikle yürütülüyor.

    Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın Türk İslam medeniyetinin Anadolu'daki en önemli eserlerden olduğunu belirten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek restorasyon hakkında bilgi verdi.

    Şimşek, Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında yaptırıldığını, yaklaşık 800 yıldır heybetini koruduğunu ifade etti.

    Görmeden ölmeyin! 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ziyarete açılacak - 1. Resim

    “GÖRMEDEN ÖLMEYİN”

    Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın çok özellikli ve özgün bir eser olduğunu anlatan Şimşek, "Her şeyden önce Anadolu'da cami ve darüşşifasının bitişik yapıldığı tek eserdir. Bizler de buranın korunması ve yaşatılması, bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında büyük çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

    Görmeden ölmeyin! 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ziyarete açılacak - 2. Resim

    Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini aktararak, şunları kaydetti:

    "Şu andaki çalışmalarda yüzde doksanlık seviyeye ulaşılmış durumda. Diğer taraftan valiliğimiz tarafından çevre düzenleme işinin ihalesi bu hafta içinde yapıldı. İnşallah Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası yaz aylarında halkımızın hizmetine açılmış olacak. Halkımız bu muhteşem eseri görme imkanına kavuşacak. 'Görmeden ölmeyin' sloganıyla herkesi Sivas'a, Divriği'ye bu büyüleyici eseri görmeye davet ediyorum."

    Restorasyon işinin uzun sürmesinin normal olduğunu da belirten Şimşek, "Restorasyon işi çok ince ve hassas bir çalışmayı gerektiriyor. Bu nedenle de çalışmalar uzayabiliyor ve süreç yavaş ilerleyebiliyor. Çünkü yapılan her çalışmada Bilim Kurulunun görüşü alınıyor. Ona göre de çok hassas bir çalışma yürütülüyor." dedi.

    Şimşek, 2028 yılında eserin yapılışının 800'üncü yılını kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Niğde'deki fosil heyecanına Valilik'ten açıklama: Dinozor değil traverten - Kültür - SanatDinozor değil travertenİstanbul Modern'e bir prestijli ödül daha: 'Yılın Binası' seçildi - Kültür - Sanatİstanbul Modern'e bir prestijli ödül dahaUzun, esnek ve bükülebilir! Çin'de 240 milyon yıllık ejderha fosili bulundu - Kültür - SanatTam 240 milyon yıllık, Çin'de keşfedildi20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı - Kültür - Sanat20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldıBakanlıktan yeni görev! Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu - Kültür - SanatTamer Karadağlı'dan sonra... Bakanlıktan Birol Güven'e görevKaradeniz’de tren turizmi başlıyor! Karaelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacak - Kültür - SanatKaraelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacakNostaljik oyun prömiyer yaptı! “Maviydi Bisikletim”de kuklalarla performans - Kültür - SanatNostaljik oyun prömiyer yaptı! “Maviydi Bisikletim”de kuklalarla performans