1945'ten beri ezana hasretti! Kariye Camii sonunda ibadete açılıyor

Fatih’te bulunan Kariye Camii'nin uzun süredir devam eden restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii yarın ibadete açılıyor.

Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi.

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RESTORASYON SONUNDA TAMAMLANDI

Bina ilk olarak Vakıflar Müdürlüğü mimarlarından Cahide Tamer tarafından 1945-1946 yılları arasında restore edildi.

Uluslararası Bizans Kongresi’nin 1955 yılında İstanbul’da yapılacak olması, Bizans yapılarının bakım, onarım ve tanzim işlerine hız kazandırdı.

Tamer'in çalışmalarından hemen sonra, 1947 yılında Amerikan Bizans Enstitüsü ve Dumbarton Oaks yapıda restorasyon çalışmalarına başladı ve bu çalışmalar aralıklarla 12 yıl sürdü.

Osmanlı döneminde Kariye Camii

SONUNDA İBADETE AÇILIYOR

Tarihi yapı tekrar "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getiriliyordu.

Ancak restorasyon işlemlerinin uzaması sebebiyle 2020'den itibaren ibadete açılması pek çok defa ertelendi. İşlemler devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu.

Restorasyonun bitmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’ndeki çalışmalar tamamlandı. Mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu tarihi cami 6 Mayıs Pazartesi (yarın) ibadete açılacak.