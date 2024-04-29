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Haberler > Kültür - Sanat > 2 bin yıllık kalenin 20 yıl süren restorasyonu! 2 ay içinde ziyarete açılacak

2 bin yıllık kalenin 20 yıl süren restorasyonu! 2 ay içinde ziyarete açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık Yeni Kale’nin (Eski Kahta Kalesi) 2 ay içerisinde yeniden turizme açılması bekleniyor.

Kocahisar köyü sınırları içerisinde yer alan Yeni Kale, 2005 yılında turistlerin güvenliği nedeniyle turizme kapatılarak, restorasyon çalışmasına başlanıldı.

3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışmaları 2022 yılının Ağustos ayında tamamlanmış, ziyarete açılmıştı. Ancak 6 Şubat depremlerinde, kalenin savunma, çarşı ve saray bölümü depremde hasar gördü.

2 bin yıllık kalenin 20 yıl süren restorasyonu! 2 ay içinde ziyarete açılacak - 1. Resim

BAKANLIKTAN HIZLI AKSİYON

Restorasyonu depremlerle birlikte 20 yılı bulan kalede artık sona gelindi.

Hitit Dönemi'nden günümüze kadar 5 medeniyete ev sahipliği yapan 2 bin yıllık kalede depremden hemen sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4. etap restorasyon çalışmaları başlatıldı.

2023 yılı Temmuz ayında başlayan restorasyonda kalenin çarşı kısmında yıkılan duvarların tekrar yapılması ve bazı alanda yapılacak derz çalışmasının ardından 2 ay içerisinde kalenin yeniden turistlerin ziyaretine açılması bekleniyor.

2 bin yıllık kalenin 20 yıl süren restorasyonu! 2 ay içinde ziyarete açılacak - 2. Resim

Yeni Kale açılmasıyla turistlerin önemli ziyaret noktalarından birisi olacak.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik kale hakkında şu bilgileri aktardı:

“Yeni Kale, farklı dönemlerde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı Dönemine kadar önemini korumuş kaledir. Kommagene Döneminde temelleri atılmış ancak günümüze ulaşan haliyle Memlüklülere ait bir çok yapı var. Yeni Kale, 2005 yılında güvenlik sebebiyle turizme kapatılmış ancak daha sonra üç farklı restorasyon çalışmasıyla 2022 yılında tekrar turizme açıldı. 6 Şubat depremleri kalede ciddi hasara sebep oldu. Bakanlığımızın çok hızlı aksiyon göstererek restorasyon çalışmalarını hemen başlattı. Yakın zamanda turizm sezonuna yetiştirip, tekrar açılması planlanmaktadır” dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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