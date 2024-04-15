Depremde hasar görmüştü! 134 yaşındaki Envar-ül Hamit Cami restorasyonu başladı

Osmaniye'de depremin hasar verdiği 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde Osmaniye merkezde bulunan tarihi Envar-ül Hamit Camii (Büyük Cami) hasar görmüştü.

Müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik bölümü zarar gören, minaresi tamamen yıkılan cami restore edilmeyi bekliyordu.

1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırılan, Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biri olan taş duvar ve çatı betondan oluşan cami, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tarihi Envar-ül Hamit Camimiz 6 Şubat depreminde büyük bir zarar gördü, duvarlarında yıkılmalar oldu, minaresinde büyük hasar oluştu. Ama şu anda yapımı devam ediyor, onarımı devam ediyor. Aslına uygun olarak camimiz inşa edilecek, güçlendirilecek ve kıymetli Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine bir an evvel sunulması için de gayretli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.