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Tarihi camiden sevindiren haber! Depremde ağır hasar almıştı ilk teravihle ibadete açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Deprem, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki tarihi Fevkani Cami, 6 şubat depremlerinden ağır hasar aldıktan sonra ibadete kapatılmıştı. Tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk teravih namazı ile tekrar ibadete açıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan ve bin yıllık tarihi olan Fevkani Cami, geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ağır hasar almıştı.

Tarihi camiden sevindiren haber! Depremde ağır hasar almıştı ilk teravihle ibadete açıldı - 1. Resim

Ağır hasar aldıktan sonra ibadete kapatılan tarihi Fevkani Cami için restore çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi cami, Ramazan ayının ilk teravih namazıyla kapılarını tekrar ibadete açtı.

Tarihi camiden sevindiren haber! Depremde ağır hasar almıştı ilk teravihle ibadete açıldı - 2. Resim

Yüzlerce vatandaş ve protokolün de katılmasıyla ibadete açılan Fevkani Camiindeki ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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