Tarihi camiden sevindiren haber! Depremde ağır hasar almıştı ilk teravihle ibadete açıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki tarihi Fevkani Cami, 6 şubat depremlerinden ağır hasar aldıktan sonra ibadete kapatılmıştı. Tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk teravih namazı ile tekrar ibadete açıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan ve bin yıllık tarihi olan Fevkani Cami, geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ağır hasar almıştı.

Ağır hasar aldıktan sonra ibadete kapatılan tarihi Fevkani Cami için restore çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi cami, Ramazan ayının ilk teravih namazıyla kapılarını tekrar ibadete açtı.

Yüzlerce vatandaş ve protokolün de katılmasıyla ibadete açılan Fevkani Camiindeki ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi.