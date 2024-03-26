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Haberler > Kültür - Sanat > Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi&#039;nin​​​​​​​ bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakım ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bu kapsamda bir minaresi söküldü.

Tarihte 3 kez inşa edilen, 15 asırdır ayakta kalmayı başaran Ayasofya Camii'nde bakım çalışmaları sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü - 2. Resim

BİR MİNARE SÖKÜLDÜ

Son olarak restorasyon kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bir minaresi söküldü. Minarenin son hali de kameralarca görüntülendi.

TURİSTLERE ÜCRETLİ OLMUŞTU

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak'ta başlamıştı. Artık Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.

Öte yandan tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan giriş ücreti olarak 25 euro alınıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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