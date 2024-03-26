Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mart 2024 07:38 - Güncelleme: 26 Mart 2024 07:40 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı

Bakım ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bu kapsamda bir minaresi söküldü.