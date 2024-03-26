Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü
Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı
Bakım ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bu kapsamda bir minaresi söküldü.
Tarihte 3 kez inşa edilen, 15 asırdır ayakta kalmayı başaran Ayasofya Camii'nde bakım çalışmaları sürüyor.
BİR MİNARE SÖKÜLDÜ
Son olarak restorasyon kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bir minaresi söküldü. Minarenin son hali de kameralarca görüntülendi.
TURİSTLERE ÜCRETLİ OLMUŞTU
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak'ta başlamıştı. Artık Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.
Öte yandan tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan giriş ücreti olarak 25 euro alınıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı