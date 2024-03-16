Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ülkemize gelen bir Yunan turist, Ayasofya'da bayrak açtığı fotoğrafını sosyal medyada "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaştı. Bu kare sosyal medyada büyük tepki çekti.
Apostolos Papathedorou isimli Yunan turist, İstanbul seyahati sırasında Ayasofya Camii'nin müze bölümüne girdi.
NOTU DA FOTOĞRAFI DA SKANDAL
Burada Yunanistan bayrağı açan şahıs fotoğrafını da "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
TEPKİ TOPLADI
Fotoğrafın yayınlanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı duruma tepki gösterip yetkililere seslendi. İşte o yorumlardan bazıları:
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi