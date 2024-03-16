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Haberler > Gündem > Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan turistten Ayasofya&#039;da skandal paylaşım! Tepki yağıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemize gelen bir Yunan turist, Ayasofya'da bayrak açtığı fotoğrafını sosyal medyada "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaştı. Bu kare sosyal medyada büyük tepki çekti.

Apostolos Papathedorou isimli Yunan turist, İstanbul seyahati sırasında Ayasofya Camii'nin müze bölümüne girdi.

NOTU DA FOTOĞRAFI DA SKANDAL

Burada Yunanistan bayrağı açan şahıs fotoğrafını da "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor - 1. Resim

TEPKİ TOPLADI

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı duruma tepki gösterip yetkililere seslendi. İşte o yorumlardan bazıları:

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor - 2. Resim

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor - 3. Resim

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor - 4. Resim

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor - 5. Resim

Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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