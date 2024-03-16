Yunan turistten Ayasofya'da skandal paylaşım! Tepki yağıyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 15:23 - Güncelleme: 16 Mart 2024 15:36 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ülkemize gelen bir Yunan turist, Ayasofya'da bayrak açtığı fotoğrafını sosyal medyada "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaştı. Bu kare sosyal medyada büyük tepki çekti.