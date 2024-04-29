Ödül almaya gelmediler! 43. İstanbul Film Festivali sahiplerini buldu

İKSV tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerine verildi. Festivale Fipresci Ödülü ve Jüri Özel Ödülü'nü alan Anna Buryachkova ve Ena Sendijarevic ödüllerini almaya gelmeyip online katıldılar. Mesajında Sendijarevic ödülünü Filistin'e adadığını söyledi. Altın Lale Ödülü ise tartışmalı konusu olan "Yurt" filmine verildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)'nin bu yıl sönük geçen festivali, ödül törenine de yansıdı.

Atlas 1948'de festival direktörü Kerem Ayan'ın sunumuyla gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreninde, uluslararası ve ulusal kategorilerde ödüller verildi.

Uluslararası Yarışma'da Fipresci Ödülü Anna Buryachkova'ya Buryachkova, Jüri Özel Ödülü ise Ena Sendijarevic'e verildi. Yönetmenler ödülleri için video mesaj gönderdiler.

ÖDÜLÜNÜ FİLİSTİN'E ADADI

Jüri Özel Ödülü'nü "Sweet Dreams" filmiyle alan Ena Sendijarevic törene gönderdiği video mesajda filmini Filistin'e adadığını söyledi.

Sendijarevic, "Ödülümü özgür Filistin için direnen herkese adıyorum. Umarım orada ateşkes bir an önce gerçekleşir." dedi.

ALTIN LALE ÖDÜLÜ TARTIŞMALI FİLMDE

Jüri Özel Ödülünü de "Bildiğin Gibi Değil" filmiyle Vuslat Saraçoğlu, oyuncu Merve Dizdar'ın elinden aldı.

Ulusal Yarışmanın Altın Lale Ödülü ise Nehir Tuna imzalı "Yurt" filmine verildi.

Film 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi "Ahmet" karakterinin, kendini İslam’a adamış ailesinin zoruyla kaldığı yurtta yaşadıklarını anlatıyor. Karanlık havasıyla Ahmet üzerinden "dindarların baskısı" mesajının bolca işlendiği filmin ödülü Yönetmen Nehir Tuna aldı.

"BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI"

Ulusal Yarışma'da Kısa Film kategorisinde Fipresci Ödülü, 2023 yılının en çok ödül toplayan kısa filmlerinden olan Yalçın Çiftçi'nin yönettiği "Beyaz Dağın Çocukları" filmine verildi.

Mansiyon Ödülü Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Zarafet ve Şiddet Arasında"ya, En İyi Kısa Film Ödülü ise Ömer Ferhat Özmen imzalı "Eksi Bir"e gitti.

Genç Ustalar Yarışması Ödülü de Luna Carmoon'un yönettiği "İstif" filminin oldu.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda Mansiyon Ödülüne Aybüke Avcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Domates Biber Depresyon" belgeseli değer görülürken, En İyi Belgesel Ödülü, Berke Baş'ın yönettiği "Dargeçit" yapımına verildi.

Uzun Metrajlı Film kategorisinde Fipresci Ödülü, Selman Nacar imzalı "Tereddüt Çizgisi"nin oldu.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Sinan Kesova'nın yönetmenliğini yaptığı "Büyük Kuşatma"ya, Mansiyon Ödülü de Ozan Yoleri imzalı "Başlangıçlar"a verildi.

Ulusal Yarışma'da En İyi Özgün Müzik Ödülünü "Son Hasat" filmiyle Doğan Duru, En İyi Kurgu Ödülünü "Bildiğin Gibi Değil" filmiyle Naim Kanat, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülünü "Beraber" filmiyle Nadide Argun van Uden, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü "Yurt" filmiyle Florent Herry, En İyi Senaryo Ödülünü "Bildiğin Gibi Değil" filmiyle Vuslat Saraçoğlu, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü de aynı filmle Alican Yücesoy ile Serdar Orçin aldı.

En İyi Yönetmen Ödülü "Tereddüt Çizgisi" filmiyle Selman Nacar'a takdim edilirken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aynı filmden Tülin Özen'e verildi.