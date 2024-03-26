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Haberler > Kültür - Sanat > Merve Dizdar jüri oldu! 43. İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı

Merve Dizdar jüri oldu! 43. İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merve Dizdar jüri oldu! 43. İstanbul Film Festivali&#039;nin programı açıklandı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, dünya sinemasının yeni örnekleri, kült filmler, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında bulunduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan bir program sunulacak.

The Marmara Hotel Taksim'de düzenlenen basın toplantısında İKSV Genel Müdürü Görgün Taner yaptığı açıklamada İstanbul'daki 6 sinemada gösterimlerin yapılacağını aktardı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara, Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformuna ilişkin bilgi verdi.

Festival Direktörü Kerem Ayan da festival programı ve etkinliklerle ilgili bilgi vererek Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Genç Ustalar ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Merve Dizdar jüri oldu! 43. İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı - 1. Resim

FESTİVAL HAKKINDA

Festival, dünya sinemasının yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında bulunduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmi izleyiciyle buluşturacak.

Etkinlik kapsamında, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Usta oyuncu Meral Orhonsay ile sinemacı Engin Ayça'ya, 16 Nisan'da düzenlenecek açılış töreninde Sinema Onur Ödülleri takdim edilecek.

WİM WENDERS VE KOJİ YAKUSHO FESTİVALE KONUK OLACAK

Dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Wim Wenders, festivalin onur konuğu olarak İstanbul'a gelecek. Festival kapsamında bir söyleşi yapacak Wenders'in "Anselm", "Alice Kentlerde" ve "Perfect Days" (Mükemmel Günler) filmleri izleyiciyle buluşacak.
Ünlü Japon aktör Koji Yakusho'nun da yer alacağı festivalde, davetli oyuncu ve yönetmenler, film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını cevaplayacak.

"Heyula" bölümünün bu yılki seçkisinde, Lisandro Alonso ve Hong Sang-soo'nun yeni filmlerinin yanı sıra Carlos Reygadas'ın restore edilen kült filmi "Cennette Savaş" filmleri izlenebilecek.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümünde 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek. N Kolay Galaları'nda sezonun beklenen 9 filminin Türkiye'deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

"Hayallerim, Aşkım ve Sen" isimli 1987 yapımı filmin Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası 19 Nisan'da film ekibinin katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.

ULUSAL YARIŞMADA 10 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox'un üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis ve film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge'nin başkanlığındaki Ulusal Yarışma jürisi ise oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil'den oluşuyor.

Ulusal Yarışma'da "Altın Lale En İyi Film", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Sanat Yönetmeni" ve "En İyi Özgün Müzik" ödülleri verilecek.

Başkanlığını Paola Casella'nın yapacağı Geza Csakvari, Sezen Sayınalp, Nino Kovacic, Valentina Giraldo Sanchez ve Selin Gürel'in ye aldığı Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndaki birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 24-25-26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Onat Kutlar Çalıştayı'nın ikincisi İstanbul Film Festivali ev sahipliğinde 22 ve 23 Nisan'da Salon İKSV'de düzenlenecek. Festival filmleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde izlenebilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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