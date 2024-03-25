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Avusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti Hohenems kasabasında Türkler tarafından Ramazan Festivali düzenlendi. Festival alanına gelen Türkler, Türkiye'ye mahsus ramazan gelenekleriyle hasret gideriyor.

Hohenems'deki fuar alanında Türk toplumu tarafından düzenlenen Ramazan Festivali'ne her yaştan ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan festivale, Türkiye'den yazarlar, sanatçılar ve çocuklar için animasyon ve tiyatro ekipleri de katıldı.

Festivalde, seramik, çini, hat ve ebru sanatı gibi Türk kültürünü yansıtan çeşitli el sanatları ile geleneksel Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan stantlar açıldı.

Avusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyor - 1. Resim

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Türklerin katıldığı festivalde kitap fuarı, yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ile çeşitli söyleşilere yer verildi. 50'den fazla standın açılarak faaliyetler gerçekleştirildi. 

Etkinliğe Fransa'dan katıldığını belirten Yakup Özbek, şunları kaydetti:

"Burada bir kültür programında kendi vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Bir taraftan da içimiz hüzünlü çünkü biz burada kültürümüzü yaşatmaya çalışırken Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz zulüm görüyor ve büyük bir sıkıntı içindeler. Bir yandan da böyle bir kültür fuarında buluştuğumuz için çok mutluyuz çünkü kültürümüzü hep birlikte yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz."

Avusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyor - 2. Resim

7 Nisan'a kadar devam edecek festival boyunca ziyaretçiler Türk kültürünü farklı renkleriyle görme imkanı bulacak. Saliha Erdim, Hayati İnanç ve Sıtkı Aslanhan gibi yazarlar festival kapsamında düzenlenecek imza günlerinde okuyucularıyla buluşacak, söyleşiler yapacak.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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