Sinemada bu hafta | İstihbarat oyunları "Ölümcül sır"

Yönetmenliğini Renny Harlin’in üstlendiği “Ölümcül Sır” CIA’den intikam almaya çalışan bir adamı durdurma mücadelesini merkezine alıyor. Eser, karmaşık ve yenilikçi olmayan bir hikâye vadediyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Süratli casusluk gerilimlerinden biri daha karşımızda… Yönetmenliğini Renny Harlin’in üstlendiği ve “Ölümcül Sır” adıyla Türkçe çevrilen “The Bricklayer”, suikastlar düzenleyip CIA’e şantaj yapan bir suçlunun aranış hikâyesini merkezine alıyor. Noah Boyd’un romanından beyazperdeye adapte edilen eserde Aaron Eckhart, Nina Dobrev ve Clifton Collins Jr. gibi oyuncular rol alıyor.

GAZETECİLERE ÖLÜM!

ABD’den açılan eser, daha ziyade bize yakın bir coğrafyada, Yunanistan’da geçiyor… Daha önce kirli işlerini yaptığı CIA’in kendisini aldattığını düşünerek bir intikam menüsü hazırlayan Victor Radek, gazetecileri öldürerek suçu Amerikan istihbaratının üzerine atmaktadır. Peş peşe işlenen cinayetlerden sonra bütün dünyada tepki toplayan CIA, daha evvel ajanlıktan emekli edilen Steve Vail’i (Aaron Eckhart) bağlantılı olduğu durumu düzeltmesi için acele vazifeye çağırır. Ancak CIA’den ayrıldıktan sonra duvar ustası olarak çalışmaya başlayan Steve “Başınızın çaresine bakın!” deyince zorla işin içerisine dâhil edilir.

Çaylak kadın ajan Kate ile birlikte CIA’in adını temize çıkarmak için ABD’den Selânik’e gönderilen “duvarcı” Steve, bir zamanlar arkadaşı olan Victor Radek’in peşine düşer. Ancak Victor, öldüğü düşünülen bir isimdir ve sahip olduğu kirli ağlar sayesinde cinayetlerine devam eder. Böylece Selânik’in dar sokaklarında süratli ve kanlı bir kovalamaca aksiyon yaşanır. Bu koşuşturmacada mazinin esrarengiz tarafları da aydınlanarak başka bir hikâye ortaya çıkar…

KARMAŞIK AMA DEMODE

Eser, doğrusu karmaşık ama yenilikçi olmayan bir hikâye vadediyor. Ciddi bir kısmı “çiğ” kalan bu hikâye, seyirciyi sersemletebiliyor.

Balyozla parçalanan eller, dağıtılan beyinler… Filmde birçoğu klişe olsa da şiddet dozu yüksek dövüş sekansları mühim bir yer tutuyor. Bunlar meraklılarına hitap edecek cinsten!

MAĞDUR CIA

Öte yandan eserin -zaman zaman tersi olsa da- Amerikan bakış açısıyla çekildiğini, alt metinlerinde rahatsız edecek kadar yoğun bir “mağdur CIA” vurgusu olduğunu ifade etmekte fayda var.

Hasılı “Duvarcı” orta şekerli bir aksiyon ve casusluk filmi… Hafızalara kazınacak bir eser değil ama mantığınızı biraz arka plana itebilirseniz eğlencesiyle iki saate yakın bir müddet boyunca sizi kendine bağlıyor.

HAFTANIN FİLMLERİ

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“Sevmek Yüzünden”

“Köylüler”

“Öldüm Bittim”

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“Eflâtun”

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