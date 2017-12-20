Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 22 dalda verilecek 25 mükâfatın sahipleri, ESKADER Başkanı Şerif Aydemir tarafından duyuruldu.” ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri”nde, Mehmet Niyazi Özdemir’e “Özel Ödül”, Beşir Ayvazoğlu, Turan Oflazoğlu ve Yalçın Turan’a ise “Üstün Hizmet Ödülü” verilecek. Mükâfatlar önümüzdeki yılın Nisan ayında tertiplenecek olan bir törenle sahiplerini bulacak. ESKADER Başkanı Aydemir” İstanbul’un kültür-sanat camiasındaki önemli simalarının da katıldığı büyük bir şölenle sahiplerine ulaştırıyoruz ödülleri. Her ne kadar ödül müesseseleri yıpratılmak istense de ödül teşvik, takdir, tebrik ve teşekkürdür” dedi.