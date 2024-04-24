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Harflerle resim!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Harflerle resim!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye son yıllar yurt dışından birçok sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de tanınmış İranlı kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashvand...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 2019 yılında Türkiye’ye yerleşen Rashvand’ın ülkemizdeki en önemli kişisel sergisi ise Gama Gallery’nin 42 Maslak’taki alanında açıldı. Modern kaligrafinin günümüzdeki önemli temsilcilerinden olan ve yüzlerce sanatçı yetiştiren Rashvand, eserlerinde âdeta yazıyla resim yapıyor.

Çağdaş kaligrafinin usta sanatçısı eserlerinde, insanın doğasını geleneksel hat formlarının gücüyle tuvale taşıyor. İran’da geçtiğimiz yüzyılda temelleri atılan ve modern kaligrafi olarak tanınan ‘Nakkaşihat’ akımının günümüzdeki öncü temsilcilerinden Rashvand, gücünü geleneksel kökenlerden alan, çağdaş tarzdaki üslubuyla tuval resminin tıkanmışlığına yeni bir önerme sunuyor.

Kırk üç yıllık kariyerinde İran’dan İngiltere’ye; İtalya’dan Fransa’ya uzanan sergiler açan sanatçının hat ve ilgili yazdığı kitaplar hâlen İran’da ders kitabı olarak okutuluyor. Şule Claire Altıntaş’ın sanatseverler ile buluşturduğu Esmaeil Rashvand’ın kişisel sergisi, 11 Mayıs tarihine kadar Gama Gallery 42 Maslak’ta görülebilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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