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100 yıldır kayıp olduğu düşünülüyordu: Gustav Klimt'in 'Bayan Lieser'in Portresi' eserine 32 milyon dolar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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100 yıldır kayıp olduğu düşünülüyordu: Gustav Klimt&#039;in &#039;Bayan Lieser&#039;in Portresi&#039; eserine 32 milyon dolar

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Avusturyalı modernist sanatçı Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo, Viyana merkezli im Kinsky Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarıldı.

Tablo, 32 ila 53 milyon dolar fiyat biçilmesinin ardından 32 milyon dolara alıcı buldu. Alıcının kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı.

Klimt, söz konuyu tabloyu 1917 yılında ölümünden bir yıl önce yapmaya başladığı belirtildi. Tablonun 1918 ile 1925 yılları arasında Lieser ailesine hediye edildiği düşünülüyor. Portrenin, o dönemde Viyana sosyetesinde yüksek statüye sahip olan ailenin kızlarından birine ait olduğu tahmin ediliyor.

İm Kinsky, tablonun 1960'larda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığını ve birbirini izleyen üç miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiğini aktararak, tablonun 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendiğini ve o tarihten bu yana kamuya açık bir yerde sergilenmediğini ifade etti.

Tablo, Almanya'daki Nazi dönemi sırasında ele geçirilen sanat eserleriyle ilgili süregelen kimlik tespiti ve iade sorunlarını ele almak üzere oluşturulan Washington İlkeleri uyarınca mevcut sahipleri adına satışa çıkarıldı.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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