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Haberler > Kültür - Sanat > Münire Sultan’ın Mushaf’ına 4,6 milyon TL

Münire Sultan’ın Mushaf’ına 4,6 milyon TL

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Münire Sultan’ın Mushaf’ına 4,6 milyon TL

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başşehri Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nde dün gerçekleştirilen “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” açık artırmasında aralarında Osmanlı eserlerinin de olduğu çok sayıda nesnenin satışı yapıldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sultan Abdülmecid’in kızı Münire Sultan tarafından 1860’da İbrahim Hakkı Efendi’ye yazdırılan büyük tezhipli Kur’ân-ı kerim, 70 bin 90 bin paunt kıymet biçilmesine rağmen, 114 bin 300 paunda (4 milyon 651 bin lira) alıcı bularak dikkat çekti. Yakut ve zümrütlerle süslenmiş bir Osmanlı akik fincan seti 342 bin paunda, Lale Devri çeşmesi 91 bin paunda ve Kanuni Sultan Süleyman devri saray mensuplarından biri tarafından yaptırılan, yaldızlı bakır şamdan ise 482 bin paunda isimleri açıklanmayan yeni sahiplerinin oldu. 

KOCA SİNAN'IN KANDİLİ SATILAMADI

120-180 bin paunt kıymet biçilen Koca Sinan Paşa’ya ait denizci kandili ve Sultan II. Mahmud’un tuğrasını taşıyan Mustafa Rakım imzalı mermer pano ise alıcı bulamadı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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