Liam Neeson, aksiyon sineması denilince akla ilk gelen Hollywood yıldızlarından biri... Taken, Non-Stop, Gri Kurt (The Grey) gibi çok konuşulan filmlere imza atıktan sonra artık aksiyon filmlerinde oynamayacağını açıklayan aktör, bu kararında sebat edemedi. Neeson, 'Yolcu' (The Comutter) filmiyle bu hafta beyazperdeye aksiyon dolu bir dönüş yapıyor. Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Neeson'ın yanı sıra Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill ve Clara Lago da rol alıyor. Daha önce Non-Stop filminde bir uçakta kapana kısılmış olan Liam Neeson bu defa, trene sıkışıyor. Bir banliyö treninin içerisinde geçen hikâyede, bir dizi felaketlere mâni olmaya çalışılıyor.

Filmde önce Liam Neeson'ın canlandırdığı, sigorta pazarlaması yaparak geçinen 60 yaşındaki Michael MacCauley’nin hayatına dâhil oluyoruz. Michael, ilerlemiş yaşına rağmen, her "modern fâni" gibi yoğun bir çalışma temposunun içerisine hapsolmuş durumda. Her gün trene binerek işine giden yaşlı adam, bir gün müdürü tarafından çağrılıp, kovulduğunu öğreniyor. Çalışanların korkulu rüyasını yaşayan adam, bir anda yıkılıyor. Zira ekonomik durumu iyi değil, oğlu da üniversiteye başlamak üzere. Yaşlı adam, çaresiz bir şekilde aynı trene binerek evinin yolunu tutuyor.



VAGONDA ARAYIŞ

Bu esnada vagonda kendisini takip edip, karşısına oturan esrarengiz bir kadın Michael'le samimiyet kurmaya çalışıyor. Kadın, sosyal bir araştırma yaptığını söyleyerek “Bu trende olan birine derinden tesir edecek bir şey yapmak ister misin” diye soruyor. Ardından Michael’den, yanında çanta taşıyan ve trene daha evvel hiç binmemiş bir şahsı bulmasını istiyor. Bu işin karşılığında ise 100 bin dolar var!



TUZAK VAR!

Önce anlatılanlara pek inanamayan Michael, tuvalette saklı avansı bulunca işler değişiyor. Yılladır kullanıp, yolcularının bir kısmını tanıdığı tren hattında, bazı basit bilgiler ışığında gizemli kişiyi bulmaya koyuluyor. Çok geçmeden de bir adam asmaca oyunun içeresine girdiğini anlıyor. Komploya düşürülen Michael, insanları hayatta tutmak için zamana dayalı bir yarışa girişiyor.