Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok güzel bir günde bir araya geldiklerini dile getiren Kurtulmuş, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kurtulmuş, türbenin İstanbul’da yaşayan herkesin önünden geçerken buruk bir şekilde baktığı bir yer olduğunu anlatarak, “Gençlik yıllarımızda senede belki birkaç kere bir araya gelinerek, Sultan Abdülhamid Han ve diğer Osmanlı padişahları Sultan 2. Mahmut ve Sultan Abdülaziz Han rahmetle anılır ve ruhlarına fatihalar okunurdu. Bu türbenin hali Türkiye’nin geçmiş dönemlerinin hikayesine benzer. Geçmiş dönemlerde maalesef tarihi eserlerimizin önemli bir kısmı ihmal edildi. Bir kısmı yüzüstü bırakıldı. Bir kısmının yeri ve izi dahi unutuldu” diye konuştu.

Son yıllarda ise tarihi eserlerin peşinden gittiklerini aktaran Kurtulmuş, atalarının ayak izlerinin olduğu her yere ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.